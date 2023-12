Lesy ČR posílily dohled v mladých porostech kvůli zlodějům vánočních stromků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mikhail Pogosov / Shutterstock

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v minulých dnech posílil dohled v mladých lesních porostech kvůli zlodějům vánočních stromků. Přestože krádeží stromků v posledních letech ubylo, stále podnik před Vánocemi zaznamenává desítky pokusů o krádež. Kdo chce legálně získat čerstvě uříznutý stromek přímo z lesa, může si jeho koupi domluvit na většině lesních správ podniku, řekla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Lesníci také porosty, do kterých by se mohli zloději vydat, stříkají speciálním roztokem. V chladu není cítit, zapáchá až při pokojové teplotě. "Je to látka na ochranu stromků před okusem zvěří. Nátěrem stromky chráníme před zvěří i zloději," uvedla mluvčí. Případnému zloději stromků hrozí pokuta až 15 000 korun.

Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, na lesních správách nabízejí borovice a smrčky z prořezávek za ceny od 90 do asi 300 korun. Nabídka se liší podle mladých výsadeb v dané oblasti, některé lesní správy ani smrčky v nabídce nemají.

"Ročně prodáme kolem 6000 stromků. Je to nabídka pro lokální trh, lidem, kteří jsou na ni zvyklí. Naším cílem není konkurovat pěstitelům vánočních stromků," řekla Jouklová.

V Česku se podle Sdružení pěstitelů vánočních stromků každý rok v průměru prodá přes 1,3 milionu vánočních stromků. Z toho jedle kavkazské tvoří asi 80 procent, přičemž z většiny jsou z dovozu.

