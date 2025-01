Z vánočního stromu, který stál na českobudějovickém náměstí, vznikne socha

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Z vánočního stromu, který stál od konce listopadu na českobudějovickém náměstí, vznikne socha. Stane se součástí adventního městečka na náměstí v letošním roce. Strom tento týden dřevorubci rozřezali, odstranili a zamířil do dílny, kde z něj umělci sochu vytvoří."Je to způsob, jak dát stromu druhý život. Budějovičtí mají moc rádi svůj strom a neradi se s ním loučí, a tak nás napadlo vytvořit z něj něco jedinečného, co přetrvá a bude dělat radost dál," uvedla Lenka Střítecká z agentury Art4promotion, která adventní město a vánoční trhy ve městě pořádala.

V minulosti byly stromy z náměstí Přemysla Otakara II. vždy zpracovány. Ze dřeva vznikla štěpka, kterou lze využít jako dekoraci nebo na topení.

"Nejkrásnější vánoční strom v celé republice se stane prvním, který z našeho krásného náměstí Přemysla Otakara II. tak úplně nezmizí, ale jeho část se promění v originální umělecké dílo, které se sem za rok vrátí. Tak se necháme překvapit a na jeho podobu se už pomalu můžeme začít těšit," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

"Českobudějovické adventní městečko právem patří k těm nejkrásnějším v Evropě, což nás patrioty samozřejmě velmi těší. Máme se čím chlubit. Mediální zmínky v prestižních zahraničních časopisech, jako jsou The Times či The Independent a veskrze pozitivní ohlasy nám nejen lichotí, ale i sluší. Kombinace historické krásy centra města, moderních technologií a autentických vánočních zážitků oslovila rekordní počet návštěvníků," uvedla primátorka.

