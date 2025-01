Ukliďme Česko radí: Jak ekologicky zlikvidovat vánoční stromek?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vánoční svátky skončily a většina z nás teď řeší otázku, co s vánočním stromkem. Zatímco umělé stromky jednoduše uložíme zpět do skříně, ty živé vyžadují specifický přístup, abychom je zlikvidovali ekologicky a šetrně k přírodě. Možnosti likvidace se navíc liší podle regionu. Tady je přehled způsobů, jak správně naložit se stromky, doplněný o konkrétní informace z Prahy, Brna, Ostravy a také inspiraci z Bratislavy.Ať už se rozhodnete stromek zlikvidovat jakkoli, základem je správná příprava. V první řadě musí být vánoční stromek kompletně odstrojený - bez ozdob, háčků, světelných řetězů nebo jiných dekorací. Odstraňte také jakékoliv zbytky balicí fólie nebo plastových sítí, které ztěžují jeho další zpracování. U větších stromků, jejichž kmen přesahuje průměr 5 cm, je dobré je rozřezat na menší kusy, aby se lépe vešly do svozových vozů.

Některá města či obce v tyto dny přistavují speciální kontejnery, nebo určují konkrétní místa pro odkládání vánočních stromků. Je proto dobré také sledovat obecní web, či zpravodaj.

Co se stromky v Praze

V Praze je možné odložit vánoční stromky vedle veřejných kontejnerů na směsný odpad na sídlištích, nebo k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad v činžovních a rodinných zástavbách. Svoz stromků probíhá po celý leden a únor v rámci běžných svozových dnů komunálního odpadu. Pražské služby doporučují odkládat stromky ideálně den před plánovaným odvozem, aby nedocházelo k jejich zbytečnému hromadění. Většina stromků je následně nadrcena a využita při výrobě kompostu. Pokud stromek obsahuje zbytky dekorací nebo je jinak znečištěný, putuje do spalovny ZEVO Malešice, kde se energeticky využije.

Brněnská cesta: Spalovna i kompostárna

V Brně mohou obyvatelé odložit stromky buď k černým popelnicím nebo je odvézt do jednoho z 35 sběrných středisek rozmístěných po městě. Odstrojené stromky, které skončí u popelnic, se během svozu směsného odpadu odvezou do spalovny SAKO Brno, kde přispějí k výrobě elektrické energie a tepla. Ekologičtější variantou je ale odevzdat stromek na sběrném středisku - tyto stromky pak putují na kompostárnu, kde se z nich vyrábí kvalitní kompost. Je důležité, aby stromky nebyly odkládány ke kontejnerům na tříděný odpad nebo volně do přírody.

Ostrava kompostuje

V Ostravě mají obyvatelé možnost odložit stromky přímo na stanoviště u kontejnerů o objemu 1100 litrů, která se nacházejí v bytové a sídlištní zástavbě. Svoz stromků probíhá pravidelně od 6. ledna do 14. února 2025. Stromky jsou odváženy na městskou kompostárnu, kde jsou zpracovány na kompost nebo zeminový substrát.

Bratislavské ohrádky

Bratislava přišla s originálním řešením, jak sběr stromků co nejvíce zjednodušit. Na strategických místech města vznikají každoročně speciální ohrádky, kam mohou obyvatelé své vánoční stromky odložit. Tyto ohrádky jsou rozmístěny zejména v blízkosti sídlišť a frekventovaných lokalit, aby byly snadno dostupné. Stromky jsou následně sváženy a buď zpracovávány na kompost nebo se energeticky využívají. Systém ohrádek má několik výhod - stromky jsou lépe kontrolované, snadněji se sváží a minimalizuje se riziko, že skončí na nelegálních skládkách.

"Je důležité si uvědomit, že vánoční stromek musí být vždy kompletně zbaven všech ozdob, kovových háčků a neměl být nikdy vhazován přímo do popelnic a to ani do nádob na bioodpad, protože by se tím zaplnila celá nádoba a znemožnilo se tak její další užívání," doplňuje Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který provozuje aplikaci www.KAMsNIM.cz. V té najdete nejen kde máte ve svém okolí nejbližší sběrný dvůr, ale také další místa, kde se můžete správným způsobem zbavit věcí, které už nepotřebujete.

Pokud máte možnost, můžete stromek využít ve svém vlastním krbu nebo kotli. Suché dřevo poslouží jako palivo a zajistí vám teplo v zimních dnech. Další možností je naštěpkovat stromek a využít ho v domácím kompostu. Tato varianta je šetrná k přírodě a stromek tak poslouží nejen jako vánoční dekorace, ale i jako zdroj živin pro zahrádku.

I když by se mohlo zdát, že by zvířatům například v ZOO mohly vánoční stromky posloužit jako krmení, ve skutečnosti zoologické zahrady přijímají pouze stromky od prodejců, kteří je nedokáží v době Vánoc prodat. Použité vánoční stromky totiž mohou obsahovat zbytky ozdob, háčků nebo stopy chemikálií, což by mohlo zvířatům ublížit.

Živé stromky v květináči můžete po svátcích zasadit na zahradu nebo se zapojit do komunitního sázení, čímž pomůžete obnově českých lesů. Pamatujte ale, že stromky v květináči nesnášejí náhlé změny teplot - je potřeba je aklimatizovat a v interiéru je ponechat maximálně čtyři dny.

Oblíbenou alternativou k živým vánočním stromkům jsou i stromky umělé. Takové stromky nepatří do tříděného ani směsného odpadu. Pro jejich ekologickou likvidaci je nutné je odvézt do sběrného dvora.

Spolek Ukliďme Česko kromě provozování odpadové aplikace www.KAMsNIM.cz a popularizačních projektů jako je www.EKOkalendar.cz každoročně organizuje tisíce dobrovolnických úklidů černých skádek a nepořádku z naší přírody, měst a obcí.

Hlavní úklidový den v roce 2025 připadá na sobotu 29. března. Registrace probíhá na webu www.UklidmeCesko.cz.

