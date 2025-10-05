Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem
Kromě vodní části jsou nově v zátiší dvě převlékací kabiny, lavičky, ohniště. Informační tabule přibližuje návštěvníkům vodní hospodářství města, osobnost Antonína Krčmaříka a Priessnitzovy metody. "Jezdí sem lidé z daleka. Do jezírka vlezou po krk. Je to místo odpočinku a otužování," řekl Fiala.
Projekt byl na počátku rozsáhlejší a měl stát víc peněz. Město se nakonec rozhodlo pro úspornější a menší variantu. "My jsme to kvůli nákladům udělali na menší ploše. Zatím se nebavíme o tom, že bychom to udělali, jak to bylo původně plánované, jsme spokojení s tím, co jsme vytvořili," řekl Fiala.
Podle místostarosty Hatky se město rozhodlo pro redukci návrhu a vše vzniklo bez projektové dokumentace. Letohrad má ošizený výsledek, řekl. "Můj názor je ten, že si dáváme laťku příliš nízko, slevujeme na kvalitě, nechceme profesionalitu ani kvalitu," uvedl Hatka.
Studie navrhovala několik zón, přírodní lázně, zátiší, zelené místo, pobyt u řeky a provozní zázemí. Kromě otužovacího bazénu tam mohlo být dřevěné molo s lavičkami, workout, akupresurní chodník a vodní herní prvky. Lidé tam mohli mít altán, odpočívadlo nebo strom liliovník tulipánokvětý. U řeky se mohlo nacházet molo, posezení u vody, hřiště na míčové hry, herní prvky a stromořadí.
"Propsala se tam myšlenka, méně technické rozpracování prvků. Jsem rád, že se prostor město snaží oživit v duchu sportu, otužování, z toho mám radost," řekl ČTK Lukáš Štefl z projekční kanceláře Šteflovi ateliér, která studii navrhovala. Studie je ideový návrh, na něj navazují další projektové stupně, dodal.
Do podoby Krčmaříkova zátiší zasáhli také lidé. Ne všichni chtěli mít kolem svých pozemků relaxační a sportovní zónu. "Ono to mělo být celé až k řece pod viadukt, tam je loděnice pro gymnázium. Mělo tam být menší molo s ohništěm. Lidi, kteří tam mají zahrádky, se proti tomu vzbouřili, že tam nic nechtějí," řekl ČTK otužilec Petr Pulc.
Jezírko a další úpravy dělaly technické služby, zapojili se i zahrádkáři. Bez dohody tam podle vlastního uvážení zahrádkáři sázeli keře a rostliny, řekl Hatka. "Jiným zase vadila úvaha o veřejném ohništi a hřišti, sepsali protest, a tak se od toho ustoupilo. Nakonec si tito stěžovatelé na uvedené ploše uskladnili dřevo a pěstují tam zeleninu," řekl Hatka.
Proměnu zátiší před několika lety navrhli místní otužilci. "Když jsem to místo poprvé viděl, bylo jasné, že má velký potenciál. Krásně čistý, vydatný pramen s celoroční teplotou kolem deseti stupňů. Místo leželo ladem, voda bez užitku odtékala do řeky," řekl Pulc.
Město za práce dalo 1,2 milionu korun, z toho půl milionem korun přispěl Pardubický kraj. Původní rozsáhlejší projekt odhadoval náklady asi na pět milionů korun.
