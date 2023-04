Letos se do soutěže Adapterra Awards přihlásilo 115 projektů Zdroj | Nadace Partnerství Lesopark Na Panském v Bohumíně Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zvyšování teploty, vlny veder, přehřívání měst, častější období sucha, ale i náhlé přívalové srážky jsou problémy související s klimatickou změnou, na něž si budeme muset zvyknout a zároveň se na ně lépe připravit. Celostátní soutěž Adapterra Awards, kterou letos již po páté pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, oceňuje adaptační projekty na měnící se klimatické podmínky. Letos se do soutěže přihlásilo 115 realizací ze všech krajů republiky. O těch, kdo postoupí do finále, rozhodne odborná porota. Finalisty pořadatelé zveřejní na začátku srpna na webu soutěže www.adapterraawards.cz . Informuje o tom Nadace Partnerství.Vlny veder v létě obtěžují, ohrožují zdraví obyvatel, mají vliv na ekonomiku i sociální vztahy, zvyšují kvůli klimatizaci energetické zatížení měst i náklady obyvatel za elektřinu. K tomu přidejme stále častější nerovnoměrnou distribuci srážek, kdy četné období sucha střídají přívalové srážky, které naše krajina ani plochy ve městech nejsou schopny zasáknout. „Soutěž Adapterra Awards cíleně hledá projekty reagující na tyto dopady klimatické změny z oblastí, jako jsou revitalizace veřejných prostranství, budování krajinných prvků, zpřírodnění vodních toků, hospodaření v lesích, adaptace firemních areálů a průmyslových center, soukromých i veřejných budov. Máme obrovskou radost, že se jich letos přihlásilo 115, což je zatím nejvíc v historii soutěže. Budeme tak moci ocenit nejlepší z nich a doplnit naši veřejně přístupnou databázi příkladů z praxe o další inspiraci,“ říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. Celostátní kolo soutěže Adapterra Awards se dělí do 5 hlavních kategorií: Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov, Pracovní prostředí a Cena sympatie. Z došlých přihlášek vybírá finalisty i vítězné projekty prvních čtyř uvedených kategorií odborná porota, Cenu sympatie uděluje veřejnost v internetovém hlasování. „Mezi 115 přihlášenými najdeme například energeticky úspornou sportovní halu Borky v Kolíně, bytový dům Green Port v pražských Strašnicích či proměnu areálu továrny na bydlení Cihlovka 2 v Hradci Králové. K dalším inspirativním příkladům patří i hospodárné zavlažování fotbalových hřišť v Havířově či rekonstrukce ulic v Roudnici nad Labem. Do kategorie Volná krajina pak přihlášku podalo třeba Povodí Moravy s revitalizací tříkilometrového úseku Bečvy nebo studio MS architekti s realizací lesoparku na původně zemědělské půdě Bohumíně,“ jmenuje některé ze soutěžních projektů Michael Hošek z Integra Consulting, jeden z pořadatelů soutěže. Vítězové Adapterra Awards 2023 získávají finanční odměnu či věcnou cenu od partnerů soutěže – společnosti Nestlé (100 tisíc Kč), Českomoravský cement (50 tisíc Kč), SOLSOL (fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč) a IVT Tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch v hodnotě 90 tisíc Kč). O Ceně sympatie rozhoduje od 1. srpna do 15. října veřejnost prostřednictvím online hlasování na webu soutěže. Vítěze internetového hlasování ocení společnost Delloitte finanční odměnou ve výši 50 tisíc Kč. Kromě toho soutěž udělí také speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze. reklama tisknout poslat

