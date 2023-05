Letošní mapování potvrdilo v Beskydech výskyt vlků a rysů. Přítomnost medvěda nezaznamenalo

Foto | Dana Bartošová / AOPK ČR Čerstvá vlčí stopa.

Letošní mapování výskytu velkých šelem potvrdilo v Beskydech výskyt vlků a rysů. Na stopy medvěda takzvané vlčí hlídky tentokrát nenarazily. V terénu se v únoru pohybovalo asi pět desítek dobrovolníků a ochránců přírody. Mapující se pohybovali i na území CHKO Kysuce a CHKO Bílé Karpaty, uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Právě agentura mapování pravidelně organizuje ve spolupráci s Hnutím Duha.

"Stopy rysů hlídky pozorovaly v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách. Výskyt rysa se letos podařilo prokázat dokonce i v Podbeskydské pahorkatině. Podle aktuálního monitoringu se v Beskydech zdržovalo sedm samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovali tři rysové. Někteří rysové pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů," uvedla.

Na vlčí stopy dobrovolníci narazili v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. Podle dlouhodobého monitoringu se vlci v Beskydech vyskytují častěji než dříve. Do CHKO Beskydy zasahují aktuálně tři smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se v zimě mění. Vlci v poslední době působí škody chovatelům ovcí na Jablunkovsku. Stát proto zvažuje možnost odstřelu jinak chráněné šelmy. Možné by to ale bylo jen u nebezpečných jedinců.

V minulých dnech se v médiích objevila informace, že v Beskydech někdo postřílel celou vlčí smečku. "Nyní se snažíme analyzovat data a zjistit, zda to je, či není pravda. Nemáme momentálně ale žádné relevantní důkazy, které by to potvrzovaly. Nejsou fotky ani důvěryhodná svědectví. Momentálně to je fáma, neověřená informace," uvedla Šůlová.

Dodala, že medvěd hnědý se v posledních letech v Beskydech objevuje sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. "V době letošního sčítání nebyly pobytové znaky medvěda zaznamenány ani v CHKO Beskydy, ani na sousední CHKO Kysuce," řekla.

Foto | Dana Bartošová / AOPK ČR

CHKO Beskydy patří díky výskytu velkých šelem mezi evropsky významné lokality. Nejlepší podmínky má v horách severovýchodní Moravy vlk, poměrně dobré podmínky rys a nejméně příznivé medvěd. Nejdůležitějším faktorem, který početnost velkých šelem ovlivňuje, jsou lidské aktivity - nelegální lov, smrt šelem při dopravních nehodách, ztráta vhodného prostředí či vyrušování lidmi.

"Vzhledem k množství obyvatel i návštěvníků Beskyd se lidem občas podaří vlka zahlédnout, podobně jako srnu, lišku a jiná zvířata, která žijí v lesích kolem lidských sídel. Strach z napadení člověka vlkem však není na místě, vlci mají zájem především o nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, která pro ně představují snadnou kořist," uvedla Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlčí smečky se v posledních letech vracejí do hor Moravskoslezského kraje. Jejich opětovné osidlování beskydských lesů působí problémy chovatelům ovcí. Loni vlci v regionu zabili 80 farmářům 186 zvířat. Stát jim pak prostřednictvím krajského úřadu na kompenzacích vyplatil 1,3 milionu korun.

Při letošním mapování byli zjištěni další chránění živočichové - jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, orel skalní. Z běžnějších obratlovců byli zaznamenáni srnec, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní, veverka obecná, liška obecná, jezevec lesní a kuny.

