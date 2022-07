Letošní návštěvnická sezona v NP Šumava je zatím nižší než loni. Důvodem může být zdražování

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dosavadní letošní turistická sezona v Národním parku Šumava je slabší než loni. V západní části Šumavy byl červen návštěvnicky zhruba poloviční oproti loňskému červnu. Na vině může být podle správců parku i inflace a růst cen. Neumí odhadnout, do jaké míry se projeví na prázdninové návštěvnosti. Na návštěvníky je ale Šumava připravena, řekl ČTK ředitel Správy NP Šumava Pevel Hubený.

"Vypadá to spíš zatím na nižší návštěvnost, než je obvyklá. Pravděpodobně je to způsobené krizí a vysokými cenami pohonných hmot, ale nevíme to s jistotou. To si řekneme na konci srpna," řekl ředitel. Připomněl, že předchozí dvě sezony poznamenala pandemie koronaviru. Loňská návštěvnost byla oproti roku 2020 už slabší. "Návštěvnost roku 2019 už loňský rok nepřekonal. Je třeba říci, že poslední dva roky byly covidové a návštěvníci se chovali vesměs jinak než normálně. Jejich rozložení v průběhu roku bylo trochu jiné," uvedl Hubený.

"V červnu jsme měli zhruba poloviční návštěvnost, oproti loňsku v západní části Šumavy. Myslím si, že lidé čekali na prázdniny, důvody budou zdražování všeho - pohonné hmoty, energie, penziony. Uvidíme, jak dopadnou prázdniny," řekl Jan Chudý ze strážní služby parku.

Šumava je podle mluvčího parku Jana Dvořáka na návštěvníky připravena. Lákadly pro turisty je například nově opravená rozhledna na Poledníku. Poledník se po dvouleté rekonstrukci za víc než deset milionů korun otevřel poprvé na měsíc loni v říjnu ve zkušebním provozu. Z bezpečnostních důvodů je na bývalou vojenskou věž omezený vstup - uvnitř věže může být maximálně 50 lidí, na vyhlídce nejvíce deset. Na návštěvu mají turisté z kapacitních důvodů půl hodiny, což zatím podle dosavadních letošních zkušeností lidem stačí, řekl Dvořák. Před rekonstrukcí navštívilo v sezoně od května do října asi 13 000 turistů.

Na celou sezonu se opět plně otevře nejnavštěvovanější místo parku, Návštěvnické centrum Srní s výběhem vlků. Například loni tam přišlo od června do konce srpna 61.000 lidí. Park letos od poloviny května do konce června v centru omezil provoz kvůli nutné opravě vyhlídkové lávky nad výběhem vlků. Naopak ještě nějakou chvíli si budou muset turisté počkat na opětovné zprovoznění oblíbeného Hradlového mostu u Modravy, jehož oprava se kvůli jarnímu počasí prodloužila.

