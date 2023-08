Letošní sklizeň na borůvkové farmě na Kroměřížsku zbrzdilo chladné počasí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Letošní sklizeň na borůvkové farmě v Postoupkách, které jsou místní částí Kroměříže, zbrzdilo v posledních dnech chladné a deštivé počasí. Začala v prvních červencových dnech, zhruba o týden později než loni. Sklizeň by měla trvat do konce září, případně do začátku října. Úroda je velmi dobrá, řekl ČTK majitel sadu Martin Adamuška.

Na ploše téměř čtyř hektarů pěstuje více než 12 500 rostlin, z nichž každoročně sklidí několik tun kanadských borůvek. Sazenice dovezené z Nizozemska a USA se v Postoupkách vysazovaly v březnu 2020. "Jdeme do třetího roku sklizně, takže v podstatě jsme v polovině výnosů té borůvky. Ještě dva roky sazenice porostou do své dospělosti," uvedl Adamuška. Z dospělé rostliny se podle něj obvykle sklidí přibližně čtyři kilogramy borůvek.

Růst sazenic podle něj uspíšilo letošní deštivé jaro. Počasí ovlivňuje i dozrávání plodů. "První červencové týdny byly velmi teplé, takže dozrávali jsme velmi rychle, borůvek byl dostatek. Nicméně poslední týden je opravdu deštivý, chladný, takže celé dozrávání se zbrzdilo. Další borůvky začneme sbírat až od příštího týdne, necháváme to vždycky přes víkend dozrát," řekl Adamuška. Letos by se na farmě podle jeho odhadů mohlo sklidit přibližně 20 tun borůvek.

Na začátku minulého týdne zasáhly Kroměřížsko silné bouřky doprovázené krupobitím. Úrodu borůvek v Postoupkách však kroupy výrazněji nepoškodily. Farma je totiž vybavena sítěmi, které sazenice před kroupami chrání. "Zachránily nám letošní sklizeň, protože opravdu kroupy byly tak veliké, že by to bylo likvidační pro celý sad a úrodu. A zároveň nám protikroupový systém tady velmi pomáhá proti špačkům, kteří by to sklidili rychleji než my," uvedl majitel farmy.

Pochvaluje si letošní zájem zákazníků, kterých podle něj ve srovnání s předchozím rokem jezdí dvojnásobek. Denně jsou to i stovky lidí. Dnes dopoledne si pro borůvky přijeli manželé Eliška a Vítězslav Hanákovi z Tršic na Olomoucku. O existenci farmy se dozvěděli loni z televize. "Proto jsme sem začali jezdit," uvedla Hanáková. Spolu s manželem si z Postoupek domů odvážela sedm kilogramů borůvek. "Bereme si je na všecko, koláče, knedlíky, zavařeninu," řekla seniorka.

Borůvky se v Postoupkách pěstují v rašelinných záhonech zakrytých geotextilií, k nimž je přivedena kapková závlaha. Na farmě roste šest odrůd borůvek, dozrávají postupně. Jejich sběru se věnuje desítka brigádníků, převážně z Ukrajiny. Většina nasbíraných borůvek se prodá zákazníkům přímo na farmě, část produkce směřuje do prodejen v okolí. Cena za kilogram je 220 korun, stejně jako loni.

Farma letos navíc navázala spolupráci s několika firmami z okolí, které z borůvek z Postoupek vyrábějí marmelády, sirupy a dorty. Také ty jsou pak na farmě k dostání. "Od příštího týdne chystáme novinku, borůvkovou zmrzlinu z našich borůvek," doplnil Adamuška. Farma má v letní sezoně otevřeno od pondělí do pátku.

