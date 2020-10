Letošní výstava bonsají v botanické zahradě bude prodejní

Licence | Některá práva vyhrazena

Expozice s názvem Bonsaje v srdci Evropy je v Japonské zahradě Botanické zahrady hlavního města otevřena denně do 11. října od 09:00 do 19:00. Na výstavu platí běžné vstupné do venkovních expozic botanické zahrady. Ilustrační obrázek