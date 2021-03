Letošním evropským stromem roku je španělský strom čarodějnic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | treeoftheyear.org Tisíciletý dub přezdívaný strom čarodějnic stojí v městečku Alto Aragón s pouhými 13 obyvateli.

V soutěži o strom s nejsilnějším příběhem v Evropě zvítězil tisíciletý dub z Leciny se ze severu Španělska přezdívaný Strom čarodějnic. V anketě Evropský strom roku pořádané Nadací Partnerství získal více než 104 tisíc hlasů. Stříbro putuje do Itálie, kde tisíciletý platan z Curingy vybojoval přes 78 tisíc hlasů. Bronz slaví v Rusku, na 66 tisíc hlasů si odnáší starověký platan. Česká jabloň u Lidmanů zůstala v konkurenci 13 dalších evropských zemí sedmá, podpořilo ji 32 tisíc hlasujících.

Legenda Tisíciletého dubu z Leciny vypráví, že v dávných dobách čarodějnice osídlily pohoří Sierra de Guara, tančily zde a pořádaly slavnosti kolem dubu. Dub díky svému propojení s lidmi stojí v městečku Alto Aragón s pouhými 13 obyvateli i tisíc let poté. Dál se u něj konají oslavy. Ač je strom letitý, je stále živý. Tajemství zřejmě tkví v péči, kterou mu poskytují jeho lecinští sousedé plus původní magie čarodějnic.

Jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty nedokázala zopakovat úspěch Chudobínské borovice z předchozího ročníku, přesto nejmladší i nejmenší strom v evropském finále získal velkou podporu napříč republikou i za jejími hranicemi. Jeho příběh pomáhá i během pandemie.

„Vymysleli jsme, že spojíme republiku pomocí štrúdlů – vyzvali jsme lidi, aby zasílali fotografie těch, které upekli. Přišly jich desítky, nejen z Česka, ale i Evropy či Nového Zélandu,“ popisuje Miroslava Soldánová z MAS Stolové hory, která strom do soutěže přihlásila.

Štrúdly podpořily také zdravotníky v nemocnici, protože pandemická situace na Náchodsku nebyla vůbec příznivá. „Narychlo jsme se domluvili s náchodskou nemocnicí a k sobotní kávě jsme díky místním nadšencům, kteří napekli 65 štrúdlů, mohli všem zdravotníkům předat zákusek. Ráda bych poděkovala nejen jim, ale také všem, kteří se do pečení zapojili. Jsem nadšená z energie, která vznikla během akce Pečeme pro jabloň a pro zdravotníky. To pro mě to největší vítězství,“ doplňuje Miroslava Soldánová.

V již 11. ročníku populární evropské soutěže získaly stromy finalisté dohromady 604 544 hlasů. Hygienická opatření opět přesunula vyhlášení do online prostředí. Před velkým finále zorganizovala Nadace Partnerství online konferenci Sázíme budoucnost, která se zabývala plánem Evropské komise vysázet do roku 2030 tři miliardy nových stromů. Zástupci Komise, parlamentu, ministerstev, přes korporátní sektor, banky a nadace až k zástupcům měst a sázecích iniciativ z celé Evropy, sdíleli svoje zkušenosti a formulovali doporučení: Jak do ambiciózního plánu co možná nejvíce zapojit aktéry občanské společnosti. Za Českou republiku se diskuse zúčastnili mimo jiné primátor Prahy Hřib, náměstek ministra Životního prostředí Smrž, zástupce Škoda auto nebo Nadace Partnerství.

„Soutěž Evropský strom roku nám připomíná, že stromy jsou nejen základem zdravého životního prostředí nebo slouží jako zdroj energie, ale že především každý strom má svůj unikátní příběh. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na letošním ročníku, který ukázal, že v konečném důsledku je pro Evropu vítězem každý strom, “ podotýká europoslanec Luděk Niedermayer, patron Evropského stromu roku.

