Nejen péče o krajinu, ale také uchování kulturní paměti. Na severu Čech obnovují sady se starými odrůdami ovocných stromů
Zuzana Pfeiferová se ve své práci zaměřila na konkrétní pozemek ve správě muzea, kde historické prameny a letecké snímky ukázaly původní rozsah sadu.
„Při srovnání se současným stavem jsme zjistili, že většina stromů zanikla. Moje práce přináší inovativní návrhy, jak obnovit počet ovocných stromů a zapojit do procesu i veřejnost, například prostřednictvím iniciativy ‚Adoptuj si strom‘,“ popisuje absolventka.
Projekt podporuje nejen ekologickou obnovu krajiny, ale také uchování kulturní paměti. Staré odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek jsou cenným dědictvím, které muzeum pomáhá uchovat a prezentovat veřejnosti. V muzeu funguje i historická sušárna ovoce, kde lze zpracovat až 240 kg ovoce najednou, čímž se zachovává jeho hodnota a návštěvníci mají možnost poznat tradiční metody hospodaření.
„Zuzanina práce nám poskytuje cenné informace o historickém sadě a jeho obnově, což je pro nás při péči o toto území neocenitelné,“ dodává Ivana Mikulecká.
Fakulta se snaží, aby závěrečné práce studentů byly aktivním výzkumem, který je užitečný a může reálně něco změnit. Návrat starých odrůd stromů do krajiny přispívá k zachování kulturní i přírodní paměti regionu.
