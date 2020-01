Liberec chce zvýšit po městě počet nádob na plechovky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Don Pablo / Shutterstock Liberec chce do budoucna ztrojnásobit počet nádob, do nichž je možné vhazovat upotřebené plechovky. / Ilustrační foto

Liberec chce do budoucna ztrojnásobit počet nádob, do nichž je možné vhazovat upotřebené plechovky. Po městě je nyní rozmístěno 29 speciálních šedých kontejnerů, cílem je dostat se ke stovce. Řekla to vedoucí libereckého odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.

"Zájem mezi občany o třídění této komodity je, takže bychom chtěli do budoucna samozřejmě ke stávajícím nádobám přidat i další, aby se docházková vzdálenost obyvatelům města ještě více zkrátila," uvedla Sládková. Šedé kontejnery o objemu 1100 litrů jsou ve stotisícovém Liberci od roku 2018, loni do nich lidé naházeli 4,5 tuny kovů. Dalších 3818 tun kovů lidé odevzdali ve sběrném dvoře Kovošrotu v ulici Dr. M. Horákové.

Všechny nádoby na kov má město podle Sládkové vypůjčené od obalové společnosti EKO-KOM. "I pro tento rok máme u této společnosti opět zažádáno o další zvony. Je to pro město výhodné, protože společnost EKO-KOM je městu poskytuje zdarma," dodala. Podle ní by chtěli letos dalších 20 šedých kontejnerů, záležet ale bude na zájmu dalších obcí. Jistých je zatím deset kontejnerů.

Zájem o třídění plechovek a ostatních drobných kovů z domácností roste i v pětačtyřicetitisícovém Jablonci nad Nisou. "V roce 2019 odevzdali občané do šedých kontejnerů 8,93 tuny kovového odpadu," uvedla mluvčí radnice Jana Fričové. V Jablonci jsou nádoby na plechovky od roku 2018, aktuálně jich je 18. "V letošním roce plánujeme sběrnou síť opět o několik kusů rozšířit," dodala Fričová.

Šedé kontejnery na plechové obaly začala loni využívat i sedmatřicetitisícová Česká Lípa. Po městě jich je zatím pět. Jsou v místech, kde by se tento typ obalu měl vyskytovat nejčastěji. "Kontejnery jsou tak umístěny mezi obchodními domy Banco a Andy, před KD Crystal, u ZŠ Špičák a ZŠ Pátova a vedle skateparku za českolipským Sportareálem," uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Obyvatelé podle ní tyto kontejnery využívají hojně. "Vyvážejí se nyní jednou za měsíc, případně operativně, když je kontejner zcela plný," dodala.

V nedalekém Novém Boru s 12.000 obyvateli mají dokonce 12 speciálních kontejnerů. "Ty město umístilo s přihlédnutím k zástavbě tak, aby byly pro obyvatele strategicky dostupné," uvedla mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná. Zájem o tuto službu mezi lidmi podle ní je. "Obyvatelé tuhle možnost využívají, kontejnery se plní, systém funguje," dodala.

Ne všechna města v kraji ale speciální kontejnery mají, nejsou například v příhraničním sedmiapůltisícovém Frýdlantu na Liberecku. "Plechovky mohou občané odkládat ve sběrném dvoře v ulici Raisova. Žádnou změnu v této oblasti Frýdlant nechystá," uvedla mluvčí radnice Martina Petrášková.

