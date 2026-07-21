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Liberec pracuje na úpravách nad Lesním koupalištěm kvůli přívalovým dešťům

21.7.2026 19:21 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Depositphotos
Zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi, ale také ochránit Lesní koupaliště v Liberci před naplaveninami při přívalových deštích mají přinést úpravy terénu v kopci nad tímto koupalištěm v Lidových sadech.
 
Úpravy terénu zahrnují podle ředitele Městských lesů Liberec Jiřího Blimla tři druhy opatření. První se týká tří linek, tedy nezpevněných tras v lese. "Bude se na nich dělat takzvaná jáma - hráz, takové rozrýpání cest. Když si představíte tu linku, tak se nejdřív vyhrábne jáma a pod ní navrství to, co se vyhráblo. takže vzniknou takové bochánky," uvedl ředitel městských lesů.

Druhým opatřením bude vybudování nových svodnic, které budou odvádět vodu do lesa, a třetím vyhloubení 15 tůní. "Není to tak, že v nich bude permanentně voda. To budou vsakovací tůně. Takže se po dešti naplní a voda se pak bude postupně vsakovat do půdy," dodal Bliml.

Podle náměstka primátora Liberce Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) jde o přírodě blízká opatření, která pomohou nejen ochránit koupaliště před nánosy po přívalových deštích, ale i celé lokalitě. "Zlepšíme tím zadržování vody v krajině, ochráníme les a zvýšíme odolnost území vůči extrémním srážkám," dodal Janďourek.

Městské lesy na projektu spolupracují se spolkem Milujeme Jizerky, který na něj získal krajskou dotaci 571 000 korun, Zbývajících 60 000 Kč zaplatí město.

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