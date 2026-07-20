Polička testuje nádrž, která zachytává hrubé nečistoty z deště
Nádrž na dešťovou vodu je mezi parkovištěm a Bílým potokem pod odlehčovací kanalizační komorou. Zhotovená je z železobetonu s kapacitou 514 metrů krychlových a je zakrytá deskou s poklopy. Její součástí je odtokový žlab nebo čerpací stanice. Vše je napojené na kanalizaci.
Bílý potok pramení nad obcí Pomezí. Odtud teče západním směrem, protéká Poličkou a dále obcemi Kamenec u Poličky, Sádek, Maksičky a Lačnov, kde se vlévá do řeky Svratky. Při vydatných a přívalových deštích se Bílý potok v Poličce kvůli splachům z polí barví do hněda až ruda, nánosy bahna a přetížená kanalizace v minulosti způsobily záplavy.
Investice bez nákladů na dozor a projektové práce město stála 47,7 milionu korun. Město na stavbu přispělo 19,1 milionu korun, dalších 28,6 milionu pokryla dotace ministerstva zemědělství. Projekt chtěla radnice udělat dřív, ale v roce 2024 s ním skončila v zásobníku dotačních projektů a ještě tentýž rok ho ministerstvo vyřadilo ze seznamu. Když město doplnilo projekt o další podklady, v roce 2025 dostalo příslib dotace, dodal Coufal.
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