https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policka-testuje-nadrz-ktera-zachytava-hrube-necistoty-z-deste
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Polička testuje nádrž, která zachytává hrubé nečistoty z deště

20.7.2026 15:00 | POLIČKA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Depositphotos
Město Polička na Svitavsku nedávno uvedlo do zkušebního ročního provozu nádrž na dešťovou vodu. Stavba za 47,7 milionu korun pomáhá při deštích snížit znečištění Bílého potoka. Zachytává hrubé nečistoty a omezuje množství znečištěných vod, které by jinak odtékaly z kanalizace přímo do potoka. ČTK to řekl vedoucí odboru životního prostředí životního prostředí Jiří Coufal.
 
"Zdrž je plně funkční a zachycené odpadní vody jsou přečerpávány do kanalizace a odváděny na čistírnu odpadních vod. Dešťová zdrž nemá za cíl a ani nemůže mít zachytit veškerou vodu při deštích z kanalizace. Úkolem je především zachytit hrubé nečistoty a snížit látkové znečištění naředěných odpadních vypouštěných při deštích do potoka, což dešťová zdrž plní," řekl Coufal.

Nádrž na dešťovou vodu je mezi parkovištěm a Bílým potokem pod odlehčovací kanalizační komorou. Zhotovená je z železobetonu s kapacitou 514 metrů krychlových a je zakrytá deskou s poklopy. Její součástí je odtokový žlab nebo čerpací stanice. Vše je napojené na kanalizaci.

Bílý potok pramení nad obcí Pomezí. Odtud teče západním směrem, protéká Poličkou a dále obcemi Kamenec u Poličky, Sádek, Maksičky a Lačnov, kde se vlévá do řeky Svratky. Při vydatných a přívalových deštích se Bílý potok v Poličce kvůli splachům z polí barví do hněda až ruda, nánosy bahna a přetížená kanalizace v minulosti způsobily záplavy.

Investice bez nákladů na dozor a projektové práce město stála 47,7 milionu korun. Město na stavbu přispělo 19,1 milionu korun, dalších 28,6 milionu pokryla dotace ministerstva zemědělství. Projekt chtěla radnice udělat dřív, ale v roce 2024 s ním skončila v zásobníku dotačních projektů a ještě tentýž rok ho ministerstvo vyřadilo ze seznamu. Když město doplnilo projekt o další podklady, v roce 2025 dostalo příslib dotace, dodal Coufal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Déšť Foto: Inge Maria unsplash.com Pardubice chtějí sjednotit péči o zeleň i dešťovou vodu Sud na dešťovou vodu Foto: Depositphotos V domě bývalého úřadu ve Žďáru nad Sázavou poslouží voda ze střechy na toaletách Studna/vrt Foto: Depositphotos Chrudim nechá zmapovat opuštěné hydrogeologické vrty

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist