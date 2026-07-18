Pardubice chtějí sjednotit péči o zeleň i dešťovou vodu
"Modrozelená infrastruktura propojuje práci s dešťovou vodou a městskou zelení. Jejím cílem je, aby se dešťová voda co nejvíce zadržela v místě, kde spadne, pomáhala ochlazovat město a současně vytvářela lepší podmínky pro růst stromů a další vegetace. Jsme si vědomi, že právě uliční stromořadí patří mezi nejvíce zatěžované části městské zeleně, a proto se na ně připravovaný standard zaměřuje především," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Podle náměstkyně nejde o strategický dokument uložený v šuplíku. Standard má nastavit jednotná pravidla pro to, jak navrhovat veřejný prostor tak, aby nové výsadby měly dlouhodobě dobré podmínky pro růst a aby jednotlivé investice na sebe navazovaly. Opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení) si myslí, že v Pardubicích takový dokument dlouhodobě chyběl a může pomoci sjednotit pravidla pro výsadbu stromů, hospodaření s dešťovou vodou i podobu veřejných prostranství.
"Určité obavy mám z jeho následného uplatňování v praxi. U řady strategických dokumentů města se ukazuje, že jejich přijetí ještě automaticky neznamená, že se jimi budou při přípravě investic a správě veřejného prostoru řídit všechny městské obvody a jednotlivé odbory magistrátu, zejména odbor majetku a investic. Odborné znalosti i ochota respektovat přijatá pravidla se dnes napříč městem liší. Klíčové proto bude, zda se standard stane skutečně závazným podkladem pro městské investice a zda bude jeho dodržování také důsledně kontrolováno," řekl ČTK Hrdina.
Dokument se zaměří na podmínky pro růst stromů, výběr vhodných druhů i jejich ochranu při stavebních pracích. Zohlední také aktualizovanou normu, která zpřesňuje pravidla ochrany zeleně při stavbách.
Analytická část projektu ukázala, že Pardubicím zatím chybí jednotná koncepce rozvoje uličních stromořadí a modrozelené infrastruktury. Odborníci při ní vyhodnotili také data zhruba 8500 stromů v ulicích města. Analýza upozornila na potřebu větší druhové rozmanitosti a lepších podmínek pro růst stromů, zejména dostatku vody a prostoru pro kořeny.
Nový standard má sjednotit postup při plánování i správě veřejného prostoru. Podle města má pomoci vytvářet odolnější zeleň, lépe hospodařit se srážkovou vodou a zlepšit kvalitu veřejných investic. Dokument má být hotový na podzim 2026, uvedlo město.
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