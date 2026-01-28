https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberec-prestane-od-unora-vydavat-parkovaci-karty-pro-elektromobily
Liberec přestane od února vydávat parkovací karty pro elektromobily

28.1.2026 00:52 | LIBEREC (ČTK)
Foto | jc_cards / Piqsels
Liberec přestane od února vydávat parkovací karty pro elektromobily a další ekologické vozy s registrační značkou EL, které umožňovaly jejich řidičům odstavit auto i v takzvaných modrých zónách určených pro rezidenty. Důvodem je nedostatek míst, uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
 
"Kapacita rezidentsko-abonentních stání v Liberci je 1118 míst. Celkem bylo k lednu 2026 vydáno 270 parkovacích karet pro elektromobily. Jen v roce 2025 přibylo v České republice více než 21 000 elektromobilů a současný systém podpory jejich parkování ve městě je dlouhodobě neudržitelný," dodala mluvčí.

Vydané parkovací karty pro elektromobily mohou jejich řidiči využívat do skončení jejich platnosti. Město podle Kodymové zatím nepředpokládá, že by jejich platnost dál prodlužovalo.

Nadále ale radnice umožní řidičům s registrační značkou EL bezplatně parkovat v zónách placeného stání. Na placených parkovištích města mohou ekologická auta stát i bez vydané parkovací karty. "Tato možnost zůstává i nadále," dodala Kodymová.

Nedávno radní Liberce rozhodli také o zastavení vydávání jiných parkovacích karet, které řidičům umožňovaly pronajmout si od radnice místo k parkování jen pro jejich auta. I zde je důvodem nedostatek míst, kdy v některých ulicích na sídlištích je až 90 procent vyhrazených stání a pro ostatní tak zbývá jen několik míst. I pro vyhrazená stání platí, že u již vydaných karet nebude radnice prodlužovat jejich platnost. Podle vedení města jde o dočasné rozhodnutí do doby, než odborná firma zpracuje studii, jak parkování v Liberci komplexně řešit. Město by ji mělo mít k dispozici v závěru letošního roku. O dalším postupu při vydávání parkovacích karet tak bude rozhodovat nové vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
