https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberecka-zoo-ma-mladata-ohrozenych-dravcu-orla-nejmensiho-i-evropskych-supu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Liberecká zoo má mláďata ohrožených dravců, orla nejmenšího i evropských supů

20.6.2026 12:17 | LIBEREC (ČTK)
U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat.
U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Íñigo Yvorra / Flickr
Zoologická zahrada v Liberci má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů - hnědého a mrchožravého. Podle mluvčí Barbary Tesařové tak zažívá mimořádně úspěšnou sezonu hnízdění dravých ptáků. U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat. A některá z letošních mláďat supů obohatí populaci ve volné přírodě, budou zřejmě vypuštěna v horách na Balkáně.
 
Letošní mládě nejmenšího evropského orla je 15. potomkem libereckého chovného páru. Vylíhlo se první červnový den a podle chovatelů prospívá bez komplikací. To, že tento pár dokáže stále odchovávat mláďata, považují zdejší zoologové s ohledem na jejich věk za raritu. Samci i samici je přibližně 25 let, a jejich věk tak výrazně převyšuje hodnoty pro reprodukci uváděné v odborné literatuře.

"Orel nejmenší nepatří mezi druhy, které by byly v evropských zoologických zahradách běžně rozmnožovány. O to více si vážíme toho, že se nám daří dlouhodobě přispívat k zachování tohoto druhu v lidské péči. V posledních letech se našemu chovnému páru líhnou převážně samci, kteří jsou velmi cenní, protože samic je v zoologických zahradách více než samců. Jedním z možných vysvětlení může být i vysoký věk rodičovského páru," uvedl zoolog a kurátor dravců Zoo Liberec Jan Hanel. Liberecká zoo se chovu orla nejmenšího věnuje skoro 20 let.

Supí mláďata má liberecká zoo nyní tři, hnědý sup se vylíhl 30. května, 3. června mrchožravý a další mrchožravý 10. června. "Všechna mláďata přišla na svět v líhni. U ohrožených druhů dravců totiž chovatelé vejce po snesení odebírají a umisťují do líhně, aby zvýšili šance na jejich úspěšné vylíhnutí a odchov," uvedla Tesařová. Rodiče mladých dravců mezitím sedí na umělých vejcích, takzvaných podkladcích. Jakmile jsou mláďata dostatečně silná a přijímají potravu, vrací je chovatelé do hnízd pod jejich biologické rodiče. Obvykle to bývá šest dnů po vylíhnutí.

"Všechna letošní mláďata zatím prospívají velmi dobře. Ta, která jsme již vrátili pod rodiče, jsou vzorně krmena a rodiče se o ně pečlivě starají. Pokud bude jejich vývoj pokračovat bez komplikací, je velká pravděpodobnost, že budou ještě letos vypuštěna do volné přírody v rámci reintrodukčních programů na Balkáně a pomohou posílit tamní populace supů," dodal Hanel.

Liberecká zoo se pyšní jednou z největších kolekcí dravců v Evropě. Na svém kontě má řadu významných úspěšných odchovů a prvenství, jako je například evropský prvoodchov orla jestřábího, orla nejmenšího nebo v minulosti orla stepního či mořského. Dlouhodobě je také zapojena do projektu návratu dravců do volné přírody.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pekari Wagnerův Foto: Rob Osborne Flickr Jihlavská zoo má mládě pekari Wagnerova, druh byl dřív považovaný za vyhynulý výběh žiraf Foto: Martin Smrček Zoo Praha Audit v Zoo Praha ukázal na přetížení zaměstnanců i nízké mzdy spící lvíče Foto: Tambako The Jaguar Flickr Táborská zoologická zahrada postaví záchranné centrum pro teplomilné šelmy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist