Liberecká zoo na Štědrý den chystá alespoň kvíz o vstupenky

Liberecká zoo na Štědrý den chystá alespoň kvíz o ceny s putováním kolem areálu. Mimořádně také otevře hlavní vchod, kde budou moci lidé zanechat jako každý rok dárky pro zvířata, informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Zoo patří o Štědrém dnu mezi oblíbené cíle v Liberci, zejména rodin. Za špičkovou denní návštěvnost zahrada považuje zhruba 4000 lidí, loni 24. prosince jich přišlo 5521. Kvůli protikoronavirovým opatřením je ale nyní zoo uzavřená. Na Štědrý den proto chystá alespoň kvízovou soutěž a ze správných odpovědí vylosuje tři výherce, kteří získají celoroční permanentku do zoo. "Všechna kvízová stanoviště soutěžící naleznou, pokud se vydají pěší cestou od hlavního vstupu parkem Petra Bezruče a následně projdou nově zrekonstruovanou původní kamennou bránou do zoo kolem Labutího jezírka," řekla Tesařová. Záznamové archy s pokyny a pravidly soutěže si zájemci budou moci vyzvednout na hlavní pokladně, která bude tento den otevřena od 09:00 do 14:00.

Lidé budou moci u pokladny ve vstupní hale zoo zanechat i dárky zvířatům. Podle Tesařové nejvíce uvítají různé druhy ořechů, sušené ovoce či mrkve. "Ale i proutěné košíky, basketbalové míče nebo hasičské hadice, které poslouží k výrobě speciálních hraček pro zvířata, takzvané enrichmentu," dodala mluvčí zoo. Pro prvních sto dárců bude připravena malá odměna v podobě perníčku s vánočním motivem. Zoo bude možné podpořit i finančně, takzvaným dobrovolným vstupným. Zároveň bude na pokladně zoo na Štědrý den probíhat i sbírka oblečení, které bude následně prodané v obchodech Moment. Výtěžek z prodeje bude věnován na ochranářské aktivity organizace CCBC (České koalice na ochranu biodiverzity).

