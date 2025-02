Liberecká zoo připravuje rozšíření svého areálu o Údolí ohrožené divočiny

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Vchod do Zoo Liberec.

Liberecká zoologická zahrada připravuje rozšíření areálu o Údolí ohrožené divočiny. Díky novým pozemkům v Lidových sadech by se měla rozšířit o dalších 13 hektarů, tedy zhruba na dvojnásobek. Zahrada v lednu představila studie nové části, které vzešly z architektonicko-krajinářského soutěžního dialogu, do něhož se přihlásilo pět zájemců. Zvítězil návrh kolektivu architektů a krajinářů z firem AND a K2N Landscape, řekla novinářům náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).Liberecká zoo je nejstarší zahradou v zemi, loni oslavila 120 let od založení. Na ploše 14 hektarů dnes chová v expozicích více než 170 druhů zvířat. Podmínky chovu se ale zpřísňují a některé z libereckých výběhů už moderním požadavkům na chov volně žijících zvířat v lidské péči neodpovídají. V minulých letech tak musela zahrada z prostorových důvodů ukončit například chov nosorožců, orangutanů nebo gepardů. "Bez rozvoje do nových prostor je provoz zoologické zahrady dlouhodobě neudržitelný," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

V Údolí ohrožené divočiny chce zahrada proměnit nevyužívané zalesněné údolí za Sovovou ulicí, do něhož spadá i bývalý přírodní amfiteátr, obě části zoo by měla propojit lávka. Realizovat se bude po etapách, součástí první etapy zhruba za 200 milionů korun bude expozice tygra ussurijského. "Tygři byli v posledních letech dominantním druhem naší zahrady, byť měli trošku jiné zbarvení," řekl k důvodům volby ředitel zoo David Nejedlo. V Liberci je podle něj navíc pro tuto ohroženou šelmu vhodný terén i klima.

Projekt první etapy by podle Nejedla měla mít zoo zhruba za dva roky. Údolí by mělo v budoucnu poskytnout prostor také pro levharty nebo zástupce psovitých šelem. "Bude tam nějaký druh vlka, medvědi, budou tam i chladnomilní primáti. Amfiteátr bychom chtěli využít pro nějakou komunikaci s návštěvníky, kde asi dominantním programem by měly být letové ukázky dravců. V okolí amfiteátru mají být i trvalé chovatelské voliéry a komory pro dravé ptáky," popsal záměr Nejedlo.

Intenzivně se podle ředitele ale investuje i do modernizace a rozvoje současného areálu zoo. Liberecký kraj do ní od roku 2022, kdy areál od města Liberce převzal, investoval přes 200 milionů korun, 25 miliony ročně přispívá na základě dohody město Liberec. "My samozřejmě nečekáme, až budeme moct stavět novou zoologickou zahradu, my se velmi intenzivně věnujeme té stávající," řekl Nejedlo. Zoo tak investuje do oprav pavilonů i zázemí pro zvířata, velkou akcí je nový areál pro žirafy nebo projekt hospodaření s vodou.

