Liberecké zoo navýšení dotace pomůže překlenout zimní výpadek

Liberecké zoo navýšení částky v dotačním programu od ministerstva životního prostředí (MŽP) pomůže překlenout zimní výpadek příjmů. Do konce března bude výpadek zhruba čtyři miliony korun. ČTK to řekl ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Ministerstvo program pro zoologické zahrady navýšilo z 30 na 80 milionů korun, pro Liberec to podle Nejedla znamená, že místo milionu dostane zhruba 3,5 milionu. Zoo je od prosince uzavřená kvůli vládním protikoronavirovým opatřením.

Program MŽP je podle Nejedla určený na nákup krmiva pro zvířata zařazená do záchranných a záchovných programů. "Většina zoologických zahrad má většinu zvířat v těchto kategoriích. My statisticky víme z minulých let, že to, co zahrady dostávaly, pokrývalo zhruba 20 procent nákladů na krmení na rok," uvedl Nejedlo, který je zároveň předsedou komise MŽP pro zoo. Dotace po navýšení dotace v programu by podle Nejedla měla zahradám pokrýt zhruba 80 procent nákladů na krmení vzácných zvířat.

Podle ředitele liberecké zoo budou ale potřebovat další pomoc od státu. "Toto nám pomůže překlenout první výpadek příjmů. Byla ale zima, kdy příjmy nejsou extra velké, ale s dubnem začíná období, kdy jdou exponenciálně nahoru," uvedl Nejedlo. Ministerstvo životního prostředí v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby zoo mohly využít i další podpůrné covidové programy. S žádostí o pomoc se zoologické zahrady obrátily minulý týden také na premiéra Andreje Babiše (ANO), jejich zástupci by s ním měli jednat i dnes. Představitelé zoo upozorňovali na to, že bez pomoci státu budou muset omezit provoz, propouštět zaměstnance a snižovat stavy zvířat.

Liberecké zoo pomáhají i její návštěvníci. "Velice si vážím té obrovské vlny podpory, které se nám od veřejnosti a našich partnerů dostává. Jen za poslední tři měsíce evidujeme 387 nových podporovatelů chovu a ještě více drobných dárců a e-shopových objednávek," uvedl Nejedlo. Zoo lze podpořit třeba zasláním peněz na její účet 8020612/0800 či nákupem vstupenky s platností do května 2022. Ode dneška mohou lidé také nosit do vstupní haly zoo krmivo i materiály, které lze pro zvířata využít. "Mezi komodity, které od veřejnosti s vděkem přijmeme, patří čerstvé i sušené ovoce, zelenina, ořechy, neslazené dětské přesnídávky a větve břízy, vrby jívy, jilmu, lísky, jeřábu nebo bambusu na okus. Naopak luštěniny, vločky a rýži dočasně nepřijímáme," uvedla za zoo Petra Bolechová.

Zoo v Liberci patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Libereckém kraji. Ročně jí projde až 400.000 lidí, loni ale měla kvůli nařízením vlády 117 dní zavřeno a ve zbytku roku ji navštívilo 275.659 lidí. Přišla tak asi o čtvrtinu obvyklých tržeb, zhruba o 13 milionů korun. Liberec jako zřizovatel zoo její provoz dotuje zhruba z poloviny, letos to bude asi 50 miliony korun ročně. Víc peněz město kvůli propadu vlastních příjmů není schopné dát.

