Libereckou zoo a botanickou zahradu převezma kraj, Liberec zase domy seniorů

Od ledna příštího roku by zoo a botanická zahrada v Liberci měly patřit pod Liberecký kraj, nyní jsou ve správě města. Liberec by naopak měl převzít dva krajské domovy seniorů ve městě s bezmála 300 klienty. Memorandum a smlouvu o majetkovém převodu schválili radní Liberce i Libereckého kraje. Schválit je ale ještě musí zastupitelstva. Ve všech čtyřech příspěvkových organizacích zůstanou stávající ředitelé.

Kraj převezme zoo a botanickou od města, protože mají nadregionální význam. Domovy pro seniory naopak slouží hlavně obyvatelům města. Směna by měla výrazně pomoci dalšímu rozvoji obou zahrad, neboť kraj je do nich schopen investovat více. Navíc jim bude liberecká radnice dál přispívat. "Město se nadále bude k oběma velmi silně hlásit tím, že po dobu deseti let zajistí částečný příspěvek na jejich rozvoj," uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Ročně by mělo jít o 25 milionů korun. Nyní dostává zoo od města na provoz a odpisy kolem 61 milionů a botanická zahrada skoro 17 milionů.

Ředitel zoo David Nejedlo tuto dohodu vnímá jako šanci na rozvoj. "Tím, že se město spojí s krajem, tak si myslím, že dojde během několika let k výrazné změně k lepšímu v zoologické zahradě," řekl ČTK Nejedlo. Nejstarší zoo v zemi chystá projekt rozšíření areálu takřka na dvojnásobek, řádově na to budou potřeba stovky milionů korun. "Doufám, že třeba do tří let začneme postupně budovat novou zoologickou zahradu, a tak, jak se uvolní tlak zvířat ve stávajícím areálu, tak začneme postupně rekonstruovat pavilony a expozice v původní zoo. Ve smyslu méně zvířat, více prostoru a zajímavější a atraktivnější zážitek návštěvníků," dodal Nejedlo.

Liberec s krajem financování organizací s nadregionálním významem řeší dlouhodobě. Liberec je kromě zoo a botanické zahrady ještě zřizovatel Šaldova a Naivního divadla, naopak pod kraj patří knihovna, Oblastní galerie a Severočeské muzeum. Při započtení obou domovů pro seniory by měl být podíl financování do budoucna zhruba půl na půl. "Pokud si vezmeme současnost, tak Liberec vydává na provoz svých organizací necelých 213 milionů korun, Liberecký kraj 118 milionů korun. A po započtení podpory investic ze strany Statutárního města Liberce by ten poměr měl být 182 milionů korun Liberec a 184 milionů Liberecký kraj. Bude to zhruba někde u ideální poloviny spolufinancování," uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kromě směny čtyř organizací by kraj měl podle dohody dalších deset let dávat po pěti milionech na investice do divadel a dál přispívat dvěma miliony na jejich provoz. Liberec naopak bude na provoz šesti městských poboček krajské knihovny přispívat v dalších letech stejně jako letos částkou 3,7 milionu korun.

