Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách
Na propagaci oblasti dá letos Liberecký kraj 250 000 korun. "Kraj podporuje pravidelným příspěvkem všechny fenomény zapsané na tento prestižní seznam. V případě Jizerskohorských bučin nám jde zejména o to, aby byli lidé dobře informováni o unikátnosti tohoto území, jeho specifických podmínkách, a aby věděli, jak se tu mají chovat, aniž by jej ohrozili," řekla náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Jizerskohorské bučiny mají vlastní webové stránky, které jsou nejen češtině, ale také v němčině, polštině a angličtině. Od loňska mohou turisté využívat i mobilního průvodce, který provází po Staré poutní cestě z Oldřichova v Hájích do Hejnic na Liberecku. Po Staré poutní cestě po staletí putovali lidé za hejnickou Mater formosa - zázračnou sličnou Madonou. Dnes je to oblíbená cesta, která vede lesem po modré turistické značce z Oldřichova do Hejnic kolem skal a několika pomníčků.
O zápisu cenné přírodní lokality na seznam rozhodl výbor světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v červenci 2021. Nejde přitom o jediný krajský unikát - součástí Globální sítě geoparků UNESCO je od roku 2015 Geopark Český ráj,
Od roku 2020 je na seznamu UNESCO i tradiční krkonošská výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí a v roce 2023 se na něj dostala i ruční výroba skla. Liberecký kraj by rád v budoucnu do seznamu UNESCO zapsal i horský hotel a vysílač Ještěd.
