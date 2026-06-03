Odborníci na plazy žádají vyšší ochranu unikátní lokality v místě bývalé skládky v Krnově
Zlomový pro ochranu místa byl nález kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé v roce 2019. Vedl k zastavení plánované rekultivace a vyhlášení přechodně chráněné plochy v roce 2021. Zároveň začal dlouhodobý průzkum.
"Potvrdili jsme stabilní populaci užovky hladké a výrazně expandující populaci kuňky žlutobřiché. Ze širokého spektra ohrožených druhů se v území vyskytuje kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a blatnice skvrnitá, jejichž populace zde rovněž prokazatelně reprodukují. Další druhy, jako ropucha zelená nebo skokan zelený, se vyskytují spíše sporadicky nebo migračně, zatímco čolci obecný a horský již vykazují známky reprodukce," uvedl Šiffner.
Z plazů kromě užovky hladké zaznamenali užovku obojkovou, ještěrku obecnou či slepýše východního.
Nynější rozsah přechodně chráněné plochy podle Šiffnera nestačí. Chrání jen centrální část o rozloze 1,3 hektaru. "Nepokrývá všechna cenná stanoviště a nezbytné zázemí pro udržení životaschopných populací plazů a obojživelníků. Pro zajištění dlouhodobého přežití populací ropuchy krátkonohé a zejména plazů, jako je užovka hladká, je nezbytné chránit celistvý biotop," vysvětlil Šiffner.
Podle expertů se i místo po těžbě a skládkování může při správné péči změnit v biologický "poklad". Je třeba ale zamezit zarůstání lokality vegetací. "Je potřeba neustále narušovat povrch, udržovat okolní plochy, pečovat o štěrkové a písčité struktury a uchovat mozaiky vodních ploch. Důležitá je také údržba tůní a případná tvorba nových," řekl Šiffner.
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