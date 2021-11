Liberečtí zastupitelé dnes schválili převod majetku zoo a botanické na kraj

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Zoo si od směny také slibuje, že jí pomůže v rozvoji, na který město nemá peníze. Zahrada investičně živoří minimálně posledních deset let.

Liberečtí zastupitelé schválili převod majetku zoo a botanické zahrady v účetní hodnotě přes 700 milionů korun na Liberecký kraj. Naopak darem získá radnice dva domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích v účetní hodnotě zhruba za půl miliardy korun. Proti této směně byla opozice. Vadí ji zejména, že město přijde o zoo, jež je označovaná za rodinné stříbro Liberce. Schválený převod majetku završil dohodu města s krajem, že si vymění zřizovatelská práva ke čtyřem organizacím. Od 1. ledna 2021 bude nejstarší zoo a nejstarší botanická zahrada v zemi patřit pod kraj, naopak město bude provozovat oba domovy seniorů pro 300 klientů.

Náměstek primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) zopakoval, že hlavním důvodem pro směnu je význam organizací. Zoo a botanická mají nadregionální a většina návštěvníků je mimolibereckých. "Poměr tam je (v procentech) 70:30, možná 80:20," uvedl Langr. Naopak klienti domovů seniorů jsou hlavně obyvatelé města.

Zoo si od směny také slibuje, že jí pomůže v rozvoji, na který město nemá peníze. Zahrada investičně živoří minimálně posledních deset let. Ředitel zahrady David Nejedlo odhaduje, že na investice by mohli získat během deseti let kolem půl miliardy korun. Z toho polovinu by měl dát Liberec. V rámci směny se radnice zavázala, že dalších deset let bude na investice do zoo posílat každoročně 25 milionů korun. I proto je opozice dlouhodobě proti této směně. "Existuje mnohem jednodušší řešení, že by kraj přispíval dotacemi na investiční rozvoj zahrad," řekl dnes Josef Šedlbauer, opoziční zastupitel za Změnu pro Liberec. Jednání vedení města označil za selhání, podle něj mělo vyjednat s krajem lepší podmínky.

Směna ale pomůže Liberci finančně. I když se bude dál finančně podílet na rozvoji obou zahrad, ušetřit by mělo město kolem 35 milionů korun ročně. Letos od radnice dostala zoo na provoz a odpisy kolem 61 milionů korun a botanická zahrada skoro 17 milionů, kraj na provoz obou domovů důchodů vydal přes 18 milionů.

V podmínkách dohody Liberce a kraje je, že bezúplatně převáděné majetky budou nadále používané k původnímu účelu. Pokud tomu tak nebude, může druhá strana od dohody odstoupit a požadovat navrácení majetku. Stejně tak je v návrhu smluv zákaz zcizení na 20 let, kdy nemovitosti nesmí být dál prodané ani darované. Opozice se ale obává toho, že ustanovení jsou neurčitá a v budoucnu může být problematické jejich vymáhání. Zastupitel Jaromír Baxa (LOL) dnes neúspěšně navrhoval, aby zastupitelé navržené smlouvy převodu neschválili, ale nechali vypracovat nové, které by tyto nedostatky odstranily. Vadilo mu také, že na kraj by měl přejít i majetek, který zoo spravuje, ale má jen lokální funkci. Jde hlavně o dětský koutek a budovu Lidových sadů s tanečním sálem a Experimentálním studiem.

