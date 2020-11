Liberty Ostrava vyhlásila výběrové řízení na hybridní ocelárnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Štefek / Petr Štefek / Wikimedia Commons Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

Hutní společnost Liberty Ostrava vyhlásila výběrové řízení na dodavatele nové hybridní ocelárny. Dvě hybridní pece mají do roku 2023 nahradit současné čtyři tandemové pece. Nová technologie výroby oceli sníží emise prachu v huti o 60 procent a emise oxidu uhličitého o více než polovinu. Jde o první projekt tohoto typu v Evropě, ostravský podnik má být díky němu do roku 2030 uhlíkově neutrální. ČTK to sdělila mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková.

Předpokládanou hodnotu investice firma neuvedla, bude ale v miliardách. Huť patří od loňska do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance patřícího rodině britského podnikatele Sanjeeva Gupty. GFG už dříve oznámila, že chce během deseti let do huti investovat 750 milionů eur (přibližně 19 miliard korun).

"Jedná se o zásadní krok k transformaci ostravské huti a k dosažení cíle skupiny Liberty Steel Group stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. Nové pece v kombinaci s připojením k síti vysokého napětí, jehož výstavba se plánuje do roku 2025, sníží emise uhlíku z huti na polovinu," uvedl Gupta.

Nová technologie pro výrobu oceli umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, kterého je nadbytek. "Tím sníží její závislost na dovážených surovinách, jako je uhlí a železná ruda, radikálně omezí vliv výroby na životní prostředí a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece jí umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu," řekla Černá. Huť předpokládá, že po roce 2025 bude k výrobě oceli využívat 70 procent šrotu a 30 procent surového železa.

Ředitel pro výrobu v Liberty Ostrava Václav Habura uvedl, že už v roce 1985, kdy do huti nastupoval, se vědělo, že tandemové pece nejsou konkurenceschopné a je třeba je co nejdřív nahradit jinou technologií.

"Liberty pro dosažení tohoto cíle udělala v průběhu jednoho roku více, než co se podařilo za posledních 35 let. Dnešním dnem se Liberty Ostrava skutečně vydává na cestu k dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání," uvedl Habura.

Kromě modernizace ocelárny bude v příštích letech součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyrobené oceli a rozšíří výrobkové portfolio o další výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Své výrobky dodává do více než 40 zemí. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.

