Lidé koupili stravenky pro zvířata v pražské zoo za šest milionů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Zakoupením stravenky na webu stravenky.zoopraha.cz lze nyní podpořit 65 druhů zvířat, o které zoo v Troji pečuje. Jsou mezi nimi žirafy, zubři, surikaty, ale i méně známé druhy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Příznivci pražské zoologické zahrady dosud zakoupili tzv. stravenky pro zvířata za více než šest milionů korun, uvedla na svém facebooku zoo. Od začátku ledna se tak prodaly stravenky za téměř dva miliony korun. Cílem této formy sponzoringu, kterou zoo představila loni v listopadu, je podpořit tamní zvířata. Nákupem stravenky zaplatí její kupec vybranému druhu krmnou dávku na den. Zoologická zahrada je nyní pro návštěvníky uzavřená.

Projekt má podle zoo také edukační přesah. "Milovníky zvířat a fanoušky pražské zoo vždy zajímalo, jaký je jídelníček jejich oblíbených zvířat, jaké jsou denní krmné dávky a podobně. Zároveň je to skvělá platforma na vymýcení nejrůznějších mýtů jako například, že gorily opravdu nejedí banány," uvedla zoo na svém webu.

Zakoupením stravenky na webu stravenky.zoopraha.cz lze nyní podpořit 65 druhů zvířat, o které zoo v Troji pečuje. Jsou mezi nimi žirafy, zubři, surikaty, ale i méně známé druhy jako pták zoborožec rýhozobý, žába vodnice posvátná nebo želva orlicie bornejská. Ceny těchto stravenek se pohybují podle informací na webu od 50 do 600 korun. Těmi nejdražšími je možné přispět na krmení medvědů ledních. Ten, kdo si stravenku zakoupí, dostane jako poděkování certifikát nebo banner, který lze umístit například na facebook a tím projekt dále podpořit. Podle informací na webu je možné na tatáž zvířata přispívat každý měsíc.

Zájemci mohou rovněž zvířata adoptovat nebo je sponzorovat. V případě adopcí má každý druh stanovenou fixní částku, jejíž výše se odvíjí od náročnosti jeho chovu. Naproti tomu sponzorováno může být každé zvíře libovolnou částkou nad 100 Kč. V roce 2020 poslali lidé na adopce zvířat celkem 9,3 milionu korun, tedy zhruba dvakrát vyšší obnos peněz než v roce předcházejícím. Pětinásobně, v porovnání s rokem 2019, vzrostl loni zájem o sponzoring zvířat. V zoo chovaná zvířata lidé podpořili 2,1 milionu Kč.

Zoologické zahrady jsou vládním nařízením uzavřené od 18. prosince. Na jaře byly zoo uzavřené od 13. března do 27. dubna a na podzim od 9. října do 2. prosince, další dny byla návštěvnost omezená například limitovaným počtem osob v areálu zoo nebo zákazem vstupu veřejnosti do pavilonů. Návštěvnost pražské zoo proto v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19 klesla o 42 procent. Do zahrady zavítalo 851.623 návštěvníků, tedy o téměř 605.000 lidí méně než v roce 2019.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.

reklama