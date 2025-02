Lidé mohou nominovat čtyřnohé hrdiny na ocenění Statečné psí srdce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Psy, kteří zachránili lidský život nebo dlouhodobě pomáhají například nemocným, může veřejnost do půlky března navrhnout na ocenění Statečné psí srdce. Pořadatelé z organizace Animal Eye přijímají nominace na e-mailové adrese nominace@statecnepsisrdce.cz. Vítěze vybere odborná porota. Cenu dostane 29. dubna na slavnostním večeru v pražském Kaiserštejnském paláci, informovali pořadatelé.Anketa Statečné psí srdce oceňuje služební i laické psy, kteří v uplynulém roce zachránili nebo pomohli zachránit lidský život. Ocenění mohou získat ale i psi, kteří pomáhají při záchraně či ochraně lidského života dlouhodobě. Záštitu nad letošním 15. ročníkem ankety převzal kromě jiných náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Radek Hasala.

Nominace mohou lidé posílat do 15. března. Soutěží se v pěti kategoriích, a to Záchranný čin služebních a záchranářských psů, Záchranný čin neslužebních psů - laiků, ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa Pomáhající srdce, ocenění In memoriam Spící srdce a Cena hlavního partnera - společnosti Akinu. Vítěz kategorie Záchranný čin neslužebních psů - laiků automaticky postoupí do nominace na ocenění Zlatý záchranářský kříž, které předává na Pražském hradě prezident republiky.

