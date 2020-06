Lidé mohou nominovat stromořadí do soutěže o alej roku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | alejroku.cz Loni lidé nominovali 96 alejí ze všech krajů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do jubilejního desátého ročníku soutěže o nejkrásnější alej roku mohou lidé už nominovat své kandidáty. Čas mají až do podzimu, uvedl mluvčí pořadatelského sdružení Arnika Jiří Kaňa. Loni vyhrálo historické stromořadí u Rakovnického potoka ve Středočeském kraji. Cílem ankety je podnítit zájem veřejnosti o stav veřejné zeleně.

Nominovat stromořadí do soutěže mohou zájemci na webu www.alejroku.cz, a to zasláním fotografie, případně i připojením příběhu nebo popisu. Nominovat je možno aleje do konce října.

"Udělejte si výlet a objevujte nejkrásnější aleje naší republiky. Můžete například upozornit na alej, které hrozí zánik nebo která byla nově vysazená. Ať už jubilejní desátá Alej roku roste kdekoliv, těšíme se, až se s ní seznámíme" uvedla patronka ankety a muzikálová herečka Petra Vojtková.

Lidé mohou podle pořadatelů nominovat známé aleje, neznámé, vzrostlé, mladé, ve městech či v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

Loni lidé nominovali 96 alejí ze všech krajů. Do soutěže se zapojilo více než 7500 hlasujících. Vítěznou alej u Rakovnického potoka tvoří 540 stromů a měří téměř čtyři kilometry. Je nejdelší alejí památných stromů v České republice. Vysázená byla začátkem 20. století kvůli zpevnění břehů potoka a ochraně před ničivými povodněmi. Pro Rakovník je významným přírodním prvkem a historickou památkou, proto ji městský úřad v roce 2003 vyhlásil památnou alejí. Město dodnes stromy do aleje doplňuje.

Známější než anketa Alej roku je obdobná soutěž Strom roku, v níž veřejnost vybírá nejsympatičtější strom republiky. Loni titul získala Chudobínská borovice na Žďársku, která se následně stala i Evropským stromem roku.

reklama