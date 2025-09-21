https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-mohou-v-prazske-botanicke-zahrade-videt-novou-expozici-japonske-mlzne-lesy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Lidé mohou v pražské botanické zahradě vidět novou expozici Japonské mlžné lesy

21.9.2025 01:36 | PRAHA (ČTK)
Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě
Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Botanická zahrada Praha
Lidé mohou v pražské botanické zahradě v Troji navštívit novou stálou expozici Japonské mlžné lesy. Návštěvníci v ní mohou spatřit desítky druhů rostlin typických pro horské vlhké oblasti Japonska, jako jsou javory, bambusy, kosatce či kapradiny. Součástí expozice jsou i jezírka s mlžícím systémem či altán inspirovaný japonskou architekturou. V budoucnu výstavu doplní další druhy rostlin. Expozici dnes slavnostně otevřeli zástupci Botanické zahrady Praha.
 
"Japonské mlžné lesy jsou výsledkem dlouholetého úsilí našeho týmu i spolupráce s mnoha odborníky z České republiky, ze zahraničí i přímo z Japonska. Vznikla expozice, která nejen představuje krásu a romantiku japonské přírody, ale zároveň ukazuje, že botanické zahrady mají důležitou roli v ochraně rostlin i v kulturním dialogu," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

V expozici mohou návštěvníci vidět desítky druhů rostlin, například trvalky, jako jsou japonské astry, kosatce, denivky nebo bohyšky. Doplňují je kapradiny, trávy, zázvory či časně kvetoucí hlaváček amurský. Výraznou součástí jsou javory, z dalších dřevin například zmarličník velký nebo magnolie japonská. Vidět mohou lidé i jehličnany, jako je kryptomerie japonská či tis japonský. Významný prvek představují bambusy, mezi nimiž je i jeden z největších porostů sasy kostkované ve střední Evropě.

"Ta expozice je zajímavá v průběhu roku, protože se mění podle ročního období. Takže na jaře kvetou jarní trvalky, letničky, přes léto i různé dřeviny a keře a na podzim se celá krásně zbarví a rozkvetou podzimní trvalky," popsal ředitel. Do budoucna podle Černého pracovníci v expozici vysadí další druhy rostlin a rozšíří se na stovky druhů. "Budeme ještě postupně dosazovat. To co tam návštěvníci vidí aktuálně, tak to byla naše maximální možnost, co se vešlo do našeho pěstebního zázemí. Ale budeme dopěstovávat další," řekl Černý.

Myšlenka na vytvoření expozice vznikla už v roce 2015. Odborníci botanické zahrady od té doby podnikli několik expedic do Japonska, kde navázali spolupráci s místními institucemi, například i se zahradníkem císařských zahrad. Rostliny získávali také prostřednictvím výměny semen s dalšími botanickými zahradami.

Expozice Japonské mlžné lesy je součástí nově budovaného celku Lesy Asie. Navazují na ni Lesy Číny a připravovaná epxozice Lesy Koreje, která je prozatím představena formou panelové výstavy.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

