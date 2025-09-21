Lidé mohou v pražské botanické zahradě vidět novou expozici Japonské mlžné lesy
V expozici mohou návštěvníci vidět desítky druhů rostlin, například trvalky, jako jsou japonské astry, kosatce, denivky nebo bohyšky. Doplňují je kapradiny, trávy, zázvory či časně kvetoucí hlaváček amurský. Výraznou součástí jsou javory, z dalších dřevin například zmarličník velký nebo magnolie japonská. Vidět mohou lidé i jehličnany, jako je kryptomerie japonská či tis japonský. Významný prvek představují bambusy, mezi nimiž je i jeden z největších porostů sasy kostkované ve střední Evropě.
"Ta expozice je zajímavá v průběhu roku, protože se mění podle ročního období. Takže na jaře kvetou jarní trvalky, letničky, přes léto i různé dřeviny a keře a na podzim se celá krásně zbarví a rozkvetou podzimní trvalky," popsal ředitel. Do budoucna podle Černého pracovníci v expozici vysadí další druhy rostlin a rozšíří se na stovky druhů. "Budeme ještě postupně dosazovat. To co tam návštěvníci vidí aktuálně, tak to byla naše maximální možnost, co se vešlo do našeho pěstebního zázemí. Ale budeme dopěstovávat další," řekl Černý.
Myšlenka na vytvoření expozice vznikla už v roce 2015. Odborníci botanické zahrady od té doby podnikli několik expedic do Japonska, kde navázali spolupráci s místními institucemi, například i se zahradníkem císařských zahrad. Rostliny získávali také prostřednictvím výměny semen s dalšími botanickými zahradami.
Expozice Japonské mlžné lesy je součástí nově budovaného celku Lesy Asie. Navazují na ni Lesy Číny a připravovaná epxozice Lesy Koreje, která je prozatím představena formou panelové výstavy.
