Lidé podepisují petici proti záměru těžby štěrkopísku u Hradištka na Nymbursku
Petice, pod kterou je aktuálně podepsáno přes 700 lidí, požaduje zastavení povolovacího procesu. Poukazuje mimo jiné na riziko poklesu hladin podzemní vody, zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a znehodnocení lesních ekosystémů a rekreačního prostoru Kerska. Stanovisko k záměru těžby má příští týden ve středu schvalovat zastupitelstvo Hradištka. Starosta obce Vlastimil Šesták (Hradištko a Kersko – Můj domov) dnes ČTK řekl, že stanovisko nelze předjímat, protože o něm budou ještě jednat zastupitelé na pracovním jednání.
Společnost odmítá, že by záměr těžby měl důsledky, které uvádí autoři petice. Z oblasti Kerska o rozloze zhruba 1500 hektarů se záměr týká asi tří procent území. "Vytipovali jsme lokalitu mimo zastavěná území, mimo archeologická naleziště a mimo přírodní rezervace. Jde o místo s jednoduchým napojením na dopravní infrastrukturu, tak abychom nezatížili okolní obce dopravou. Na všechny body uvedené v petici jsou vypracovány odborné posudky autorizovanými osobami. Tyto posudky jsou součástí záměru a jsou k nahlédnutí na krajském úřadě," řekl za HDTS Power Petr Pešek.
Důležité je podle něj i to, že pozemky mají jediného majitele, se kterým se společnost dohodne na postupu těžby a průběžné rekultivaci. "Předpoklad je, že po následné rekultivaci v místě těžby 'za sucha' bude zpátky les, tato rekultivace by měla probíhat průběžně s těžbou. Část těžby je plánovaná pod hladinou podzemní vody a tam na místě těžby vznikne 'jezero', které zvýší biodiverzitu krajiny a zároveň v monokultuře lesa vznikne zdroj vody," uvedl Pešek. Průběžné mýcení lesa a následná výsadba je podle něj už dnes zajištěna běžnou lesnickou činností.
Lokalita Pískový vrch jižně od dálnice D11 je podle Peška pokračováním těžby z 80. let, tehdy se těžilo kvůli stavbě dálnice. "Na obou lokalitách, kde bychom chtěli těžit, proběhl geologický průzkum, kterým si naše společnost potvrdila výsledky průzkumů, které byly na místě plánované těžby provedeny v minulém století," doplnil Pešek. Přípravy a schvalovací procesy podle něj mohou trvat řadu let.
