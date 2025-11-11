https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-podepisuji-petici-proti-zameru-tezby-sterkopisku-u-hradistka-na-nymbursku
Lidé podepisují petici proti záměru těžby štěrkopísku u Hradištka na Nymbursku

11.11.2025 07:57 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radek Linner / Wikimedia Commons
Lidé podepisují petici proti záměru těžby štěrkopísku v katastru obce Hradištko na Nymbursku. Společnost HDTS Power tam chce zahájit těžbu ve dvou ložiscích o rozloze 13 a 48 hektarů, pro každé má podle informačního portálu EIA samostatný záměr. Maximální roční těžba je odhadovaná v každém z míst na 150 000 tun ročně. Oba projekty procházejí povolovacím procesem, krajský úřad Středočeského kraje zahájil zjišťovací řízení k posuzování vlivů na životní prostředí, řekl ČTK za krajský úřad Adam Hejda.
 
Pro záměr Hradištko mohou obce a další subjekty stále podávat připomínky, pro záměr Pískový vrch se nyní krajský odbor životního prostředí zabývá došlými vyjádřeními, uvedl Hejda.

Petice, pod kterou je aktuálně podepsáno přes 700 lidí, požaduje zastavení povolovacího procesu. Poukazuje mimo jiné na riziko poklesu hladin podzemní vody, zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a znehodnocení lesních ekosystémů a rekreačního prostoru Kerska. Stanovisko k záměru těžby má příští týden ve středu schvalovat zastupitelstvo Hradištka. Starosta obce Vlastimil Šesták (Hradištko a Kersko – Můj domov) dnes ČTK řekl, že stanovisko nelze předjímat, protože o něm budou ještě jednat zastupitelé na pracovním jednání.

Společnost odmítá, že by záměr těžby měl důsledky, které uvádí autoři petice. Z oblasti Kerska o rozloze zhruba 1500 hektarů se záměr týká asi tří procent území. "Vytipovali jsme lokalitu mimo zastavěná území, mimo archeologická naleziště a mimo přírodní rezervace. Jde o místo s jednoduchým napojením na dopravní infrastrukturu, tak abychom nezatížili okolní obce dopravou. Na všechny body uvedené v petici jsou vypracovány odborné posudky autorizovanými osobami. Tyto posudky jsou součástí záměru a jsou k nahlédnutí na krajském úřadě," řekl za HDTS Power Petr Pešek.

Důležité je podle něj i to, že pozemky mají jediného majitele, se kterým se společnost dohodne na postupu těžby a průběžné rekultivaci. "Předpoklad je, že po následné rekultivaci v místě těžby 'za sucha' bude zpátky les, tato rekultivace by měla probíhat průběžně s těžbou. Část těžby je plánovaná pod hladinou podzemní vody a tam na místě těžby vznikne 'jezero', které zvýší biodiverzitu krajiny a zároveň v monokultuře lesa vznikne zdroj vody," uvedl Pešek. Průběžné mýcení lesa a následná výsadba je podle něj už dnes zajištěna běžnou lesnickou činností.

Lokalita Pískový vrch jižně od dálnice D11 je podle Peška pokračováním těžby z 80. let, tehdy se těžilo kvůli stavbě dálnice. "Na obou lokalitách, kde bychom chtěli těžit, proběhl geologický průzkum, kterým si naše společnost potvrdila výsledky průzkumů, které byly na místě plánované těžby provedeny v minulém století," doplnil Pešek. Přípravy a schvalovací procesy podle něj mohou trvat řadu let.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
