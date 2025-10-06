https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-jarove-na-plzensku-v-referendu-souhlasili-s-vystavbou-vetrnych-elektraren
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé v Jarově na Plzeňsku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren

6.10.2025 18:48 | JAROV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lidé v Jarově na jižním Plzeňsku v místním referendu souhlasili s případnou výstavbou větrných elektráren na území obce. Žádná nabídka na stavbu ale momentálně není aktuální. Referenda se účastnilo 160 z celkového počtu 192 obyvatel oprávněných k účasti. Pro větrné elektrárny se vyjádřilo 91 lidí, to je 56,9 procenta hlasujících a zároveň 47,4 procenta všech oprávněných voličů. Vyplývá to z oznámení na úřední desce obce.
 
Lidé odpovídali na otázku: "Souhlasíte s výstavbou jakékoli větrné elektrárny na katastrálním území obce Jarov?" Záporně odpovědělo 62 lidí. Referendum je platné a pro obec závazné.

Obec před časem oslovila firma, která měla zájem postavit dva větrníky. "Vznikl tu nějaký odpor, takže jsme se nakonec dopracovali k referendu, mezitím byl schválený zákon o obnovitelných zdrojích a my jsme ukončili spolupráci s jakoukoliv firmou," řekl starosta Jaroslav Kolář (Hasiči Jarov). Podle nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie bude muset jakýkoliv investor, který v libovolné obci ČR postaví větrník nebo solární zdroj, platit obcím roční kompenzace.

Sousední Žinkovy větrnou elektrárnu na svém území nechtěly, Jarov proto požádal Plzeňský kraj, aby zatím také nebyl zařazený do tzv. akceleračních zón, kde by úřady schvalovaly větrné elektrárny ve zjednodušeném režimu. Protože Jarov není v akcelerační zóně, stavba větrné elektrárny se ho tak podle starosty v nejbližší době zřejmě netýká, protože investoři dají přednost územím zařazeným do těchto zón.

"Referendem jsme si aspoň udělali obrázek o tom, jak to nás ve vsi skutečně je. Potvrdilo se nám to, co jsme tušili už před tím referendem. Kdyby někdo chtěl přijít a stavět tady větrník, máme pootevřené dveře," řekl starosta. Obec s rozpočtem asi 3,5 milionu korun by podle něj měla v případě postavení dvou větrníků na svém katastrálním území dostávat od investora po dobu 20 let ročně jeden milion korun a dalšího půl milionu za postavení jednoho z větrníků na obecním pozemku. "Ne, že bychom ty peníze nutně potřebovali, ale každá koruna je dobrá, měli bychom nějaké další prostředky, který by pomohly financovat chod vesnice," uvedl Kolář.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrná elektrárna v mlze Foto: EmmaLeP Flickr Lidé v Mšeckých Žehrovicích v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr U Věžničky na Jihlavsku může stát větrník, pro bylo v referendu 59 procent hlasů Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Občané Velké Kraše v referendu odmítli větrné elektrárny, hlasování je závazné

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 50

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 36

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 51

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 96

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist