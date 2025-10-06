Lidé v Jarově na Plzeňsku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren
Obec před časem oslovila firma, která měla zájem postavit dva větrníky. "Vznikl tu nějaký odpor, takže jsme se nakonec dopracovali k referendu, mezitím byl schválený zákon o obnovitelných zdrojích a my jsme ukončili spolupráci s jakoukoliv firmou," řekl starosta Jaroslav Kolář (Hasiči Jarov). Podle nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie bude muset jakýkoliv investor, který v libovolné obci ČR postaví větrník nebo solární zdroj, platit obcím roční kompenzace.
Sousední Žinkovy větrnou elektrárnu na svém území nechtěly, Jarov proto požádal Plzeňský kraj, aby zatím také nebyl zařazený do tzv. akceleračních zón, kde by úřady schvalovaly větrné elektrárny ve zjednodušeném režimu. Protože Jarov není v akcelerační zóně, stavba větrné elektrárny se ho tak podle starosty v nejbližší době zřejmě netýká, protože investoři dají přednost územím zařazeným do těchto zón.
"Referendem jsme si aspoň udělali obrázek o tom, jak to nás ve vsi skutečně je. Potvrdilo se nám to, co jsme tušili už před tím referendem. Kdyby někdo chtěl přijít a stavět tady větrník, máme pootevřené dveře," řekl starosta. Obec s rozpočtem asi 3,5 milionu korun by podle něj měla v případě postavení dvou větrníků na svém katastrálním území dostávat od investora po dobu 20 let ročně jeden milion korun a dalšího půl milionu za postavení jednoho z větrníků na obecním pozemku. "Ne, že bychom ty peníze nutně potřebovali, ale každá koruna je dobrá, měli bychom nějaké další prostředky, který by pomohly financovat chod vesnice," uvedl Kolář.
reklama