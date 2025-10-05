Lidé v Mišovicích na Písecku v referendu schválili výstavbu větrníků
V obci bylo na voličském seznamu zapsáno 203 lidí, přišlo 162 voličů, účast tak v referendu i souběžných volbách do Sněmovny byla téměř 80 procent. Pro větrné elektrárny bylo 83 lidí, proti 79 voličů. Zákonnou podmínkou platnosti referenda je účast nad 35 procent. "Jsem absolutně překvapen, u nás účast u voleb, ať jsou to jakékoliv, i komunální, tak nepřesáhne 60 procent. Tak je vidět, že toto lidi opravdu zajímalo," dodal Čelakovský.
Vedení obce už dřív s výstavbou souhlasilo, jenže část obyvatel byla proti. Obávali se nadměrného hluku, poškození přírody a krajiny a znehodnocení majetku. Sousední obec Myštice výstavbu větrných elektráren ve svém katastru schválila. Čelakovský podotkl, že myštické elektrárny budou stát mezi obcemi a místní by na ně stejně měli výhled. Nyní jim z postavených větrných elektráren poplyne do obecního rozpočtu zisk.
