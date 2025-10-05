https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-misovicich-na-pisecku-v-referendu-schvalili-vystavbu-vetrniku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé v Mišovicích na Písecku v referendu schválili výstavbu větrníků

5.10.2025 19:00 | MIŠOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Obyvatelé obce Mišovice na Písecku v referendu schválili výstavbu větrných elektráren. ČTK to řekl nezávislý starosta Vladimír Čelakovský. Postavit dvě až tři turbíny by chtěla společnost ČEZ na poli asi kilometr a půl vzdušnou čarou od obydlené zóny obce. Firma tak bude moci začít výstavbu včetně získávání povolení.
 
Pro vedení obce je referendum závazné. "Na nejbližší zastupitelstvo obce, počítám ve druhé polovině října, do programu dáme tento bod, kdy zastupitelstvo schválí na základě rozhodnutí místního referenda to, že podepíšeme s firmou ČEZ Obnovitelné zdroje smlouvu o spolupráci," řekl Čelakovský.

V obci bylo na voličském seznamu zapsáno 203 lidí, přišlo 162 voličů, účast tak v referendu i souběžných volbách do Sněmovny byla téměř 80 procent. Pro větrné elektrárny bylo 83 lidí, proti 79 voličů. Zákonnou podmínkou platnosti referenda je účast nad 35 procent. "Jsem absolutně překvapen, u nás účast u voleb, ať jsou to jakékoliv, i komunální, tak nepřesáhne 60 procent. Tak je vidět, že toto lidi opravdu zajímalo," dodal Čelakovský.

Vedení obce už dřív s výstavbou souhlasilo, jenže část obyvatel byla proti. Obávali se nadměrného hluku, poškození přírody a krajiny a znehodnocení majetku. Sousední obec Myštice výstavbu větrných elektráren ve svém katastru schválila. Čelakovský podotkl, že myštické elektrárny budou stát mezi obcemi a místní by na ně stejně měli výhled. Nyní jim z postavených větrných elektráren poplyne do obecního rozpočtu zisk.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrná elektrárna Foto: Depositphotos U Menhartic na Třebíčsku může být větrný park, v referendu bylo pro 65 procent hlasů Volební místnost Foto: Ludek Wikimedia Commons V Nových Dvorech na Žďársku rozhodne asi o platném výsledku referenda soud Větrné elektrárny a ptáci Foto: Depositphotos Lidé v Peči na Jindřichohradecku v referendu odmítli větrné elektrárny

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 79

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 47

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 20

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 7

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 50

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 94
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist