https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-mseckych-zehrovicich-v-referendu-odmitli-vystavbu-vetrnych-elektraren
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé v Mšeckých Žehrovicích v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

6.10.2025 18:15 | MŠECKÉ ŽEHROVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EmmaLeP / Flickr
Lidé v Mšeckých Žehrovicích na Rakovnicku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Hlasování se zúčastnilo 80 procent voličů. Proti bylo 286 lidí a pro 99. Výsledky referenda jsou platné a závazné, řekla ČTK starostka obce Romana Metelková (nez.).
 
"Zastupitelé už od začátku chtěli, ať si tuto otázku lidé rozhodnou sami, výsledek referenda budeme plně respektovat," řekla Metelková.

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec na svém území umožnila výstavbu větrných elektráren. K vyhlášení referenda obec přistoupila, aby se do rozhodnutí v zásadní věci mohli vyjádřit všichni lidé. Část obyvatel už dříve vyjádřila nesouhlas se záměrem v petici.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Nestor Galina / Flickr Lidé v Jarově na Plzeňsku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr U Věžničky na Jihlavsku může stát větrník, pro bylo v referendu 59 procent hlasů Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Občané Velké Kraše v referendu odmítli větrné elektrárny, hlasování je závazné

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 50

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 36

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 51

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 96

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist