Lidé v Mšeckých Žehrovicích v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren
6.10.2025 18:15 | MŠECKÉ ŽEHROVICE (ČTK)
Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec na svém území umožnila výstavbu větrných elektráren. K vyhlášení referenda obec přistoupila, aby se do rozhodnutí v zásadní věci mohli vyjádřit všichni lidé. Část obyvatel už dříve vyjádřila nesouhlas se záměrem v petici.
Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
