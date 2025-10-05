https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-peci-na-jindrichohradecku-v-referendu-odmitli-vetrne-elektrarny
Lidé v Peči na Jindřichohradecku v referendu odmítli větrné elektrárny

5.10.2025 17:57 | PEČ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé obce Peč a místních částí Lidéřovice a Urbaneč na Jindřichohradecku odmítli výstavbu větrných elektráren. ČTK to řekl nezávislý starosta Jiří Bárta. Nedaleko obce je chtěla postavit společnost Jipocar Group.
 
Postoj obce k projektu byl neutrální, nechali tak rozhodnout občany. Evidovaných voličů bylo 367, v referendu hlasovalo 254 lidí. "Počet platných hlasů pro odpověď ano je 91, a počet platných hlasů pro odpověď ne 154 a devět lístků nebylo označeno. Výsledek je zamítnuto a tím přerušujeme jednání s firmou," řekl Bárta.

Obec by mohla mít výhody v dodávkách vyrobené energie z větrných elektráren, podle Bárty by mohly být až čtyři. Skutečný počet a výška stožárů by vzešla teprve z měření proudění větrů v dané lokalitě.

