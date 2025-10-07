https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-risutech-na-kladensku-v-referendu-odmitli-vystavbu-vetrnych-elektraren
Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

7.10.2025 08:04 | ŘISUTY (ČTK)
Zdroj | Pxhere
Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Hlasování se účastnilo 77,54 procenta voličů. Lidé odpovídali na otázku formulovanou v jednotném i množném čísle, v obou případech se většina vyslovila proti. Výsledky referenda jsou platné a závazné, řekla ČTK starostka obce Jitka Ryšavá (nez.).
 
Kvůli referendu lidé dostávali v hlasovací místnosti dvě obálky. V otázce formulované v jednotném čísle odpovídali, zda souhlasí s výstavbou větrné elektrárny, pro bylo 103 voličů a proti 154 voličů. V otázce v množném čísle se vyjadřovali k souhlasu s výstavbou větrných elektráren, pro bylo 59 voličů, proti 177 voličů.

Obec už před dvěma lety podepsala smlouvu se společností, která by měla postavit v katastru obce větrnou elektrárnu. "Firma už činila kroky ke změně územního plánu, nyní tedy budeme muset vyjednávat, co dál," řekla Ryšavá.

Starostka ČTK už dříve řekla, že rozhodnutí vedení obce zahájit spolupráci se společností před dvěma lety vycházelo z výsledků ankety, v níž většina obyvatel souhlasila. Následně občanská iniciativa vyvolala vypsání oficiálního plebiscitu, v němž lidé odpovídali nakonec na dvě otázky. Zatímco obec připravila otázku, zda lidé souhlasí s výstavbou větrné elektrárny, přípravný výbor referenda navrhl otázku, v níž se lidé vyjadřovali k souhlasu a provozování větrných elektráren.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
