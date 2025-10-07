Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren
Obec už před dvěma lety podepsala smlouvu se společností, která by měla postavit v katastru obce větrnou elektrárnu. "Firma už činila kroky ke změně územního plánu, nyní tedy budeme muset vyjednávat, co dál," řekla Ryšavá.
Starostka ČTK už dříve řekla, že rozhodnutí vedení obce zahájit spolupráci se společností před dvěma lety vycházelo z výsledků ankety, v níž většina obyvatel souhlasila. Následně občanská iniciativa vyvolala vypsání oficiálního plebiscitu, v němž lidé odpovídali nakonec na dvě otázky. Zatímco obec připravila otázku, zda lidé souhlasí s výstavbou větrné elektrárny, přípravný výbor referenda navrhl otázku, v níž se lidé vyjadřovali k souhlasu a provozování větrných elektráren.
Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
