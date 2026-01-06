https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-z-posumavi-budou-23.rokem-pochodovat-proti-planovanemu-jadernemu-ulozisti
Lidé z Pošumaví budou 23. rokem pochodovat proti plánovanému jadernému úložišti

6.1.2026 01:19 | CHANOVICE (ČTK)
Zdroj | Chanovice
Lidé z několika vesnic v Pošumaví budou 10. ledna protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu i proti průzkumným vrtům, které mají začít na jaře. Desetikilometrový pochod povede po pomyslném obvodu stavby v parku Horažďovická pahorkatina, kde by mohly být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Pochody se konají 23 let, loni přišlo rekordních více než 500 lidí. Aktivita obyvatel nepolevuje, řekl ČTK Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost), starosta Chanovic z lokality Březový potok, která patří mezi čtyři zvažovaná místa pro úložiště v ČR.
 
Březový potok zahrnuje 31 sídel se zhruba 12 000 trvalými obyvateli plus tisíce rekreantů. "Všechny obce jsou trvalé proti průzkumu," uvedl Čotek. Podle něj budou letos následovat další protesty.

"Státní instituce, bez souhlasu obcí, chtějí zahájit provádění hloubkových vrtů a průzkumů. Průzkumy mají následně směřovat k povolování úložiště. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) chystají zásah do života lidí a do vzácného krajinného přírodního parku Horažďovická pahorkatina," uvedl starosta Horažďovic a zástupce celostátní Platformy proti úložišti Michael Forman (Občané HD).

Vláda má nejvhodnější místo vybrat do roku 2030 z lokalit Březový potok, Hrádek, Horka na Třebíčsku a Janoch u jihočeského Temelína. Státy spoléhající na jaderné zdroje mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP), Březový potok v květnu. Nesouhlasí s tím, že MŽP povolilo geologický průzkum oblasti, který má trvat až do roku 2028.

Všechny obce podle Formana odmítly vstupy na své pozemky firmě, která má mělké průzkumy provádět. A doporučily to také soukromým vlastníkům a zemědělcům v oblasti. "Nechápu, proč si to stát tak komplikuje. Kdyby řekl, že ty lokality dostanou opravdu velké kompenzace, tak věřím, že se některá z těch čtyř už přihlásí. Bavit se o desítkách milionů, které by dostala jednorázově dotčená obec po dokončení úložiště, to je trapné," uvedl Forman.

Start pochodu, který má podtitul Šumava na celé trase jako na dlani, bude příští týden v sobotu od 08:30 do 09:30 u chanovického infocentra. Trasa povede do kulturního domu v Chanovicích, kde bude od 13:00 vystoupení starostů a diskuse. "Pojďte připomenout, že v území žije velmi ohrožený živočišný druh, a to člověk venkovský. A je nutno ho chránit," uvádí zvací plakát obce.

