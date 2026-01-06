Lidé z Pošumaví budou 23. rokem pochodovat proti plánovanému jadernému úložišti
"Státní instituce, bez souhlasu obcí, chtějí zahájit provádění hloubkových vrtů a průzkumů. Průzkumy mají následně směřovat k povolování úložiště. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) chystají zásah do života lidí a do vzácného krajinného přírodního parku Horažďovická pahorkatina," uvedl starosta Horažďovic a zástupce celostátní Platformy proti úložišti Michael Forman (Občané HD).
Vláda má nejvhodnější místo vybrat do roku 2030 z lokalit Březový potok, Hrádek, Horka na Třebíčsku a Janoch u jihočeského Temelína. Státy spoléhající na jaderné zdroje mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP), Březový potok v květnu. Nesouhlasí s tím, že MŽP povolilo geologický průzkum oblasti, který má trvat až do roku 2028.
Všechny obce podle Formana odmítly vstupy na své pozemky firmě, která má mělké průzkumy provádět. A doporučily to také soukromým vlastníkům a zemědělcům v oblasti. "Nechápu, proč si to stát tak komplikuje. Kdyby řekl, že ty lokality dostanou opravdu velké kompenzace, tak věřím, že se některá z těch čtyř už přihlásí. Bavit se o desítkách milionů, které by dostala jednorázově dotčená obec po dokončení úložiště, to je trapné," uvedl Forman.
Start pochodu, který má podtitul Šumava na celé trase jako na dlani, bude příští týden v sobotu od 08:30 do 09:30 u chanovického infocentra. Trasa povede do kulturního domu v Chanovicích, kde bude od 13:00 vystoupení starostů a diskuse. "Pojďte připomenout, že v území žije velmi ohrožený živočišný druh, a to člověk venkovský. A je nutno ho chránit," uvádí zvací plakát obce.
reklama