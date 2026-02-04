Správa úložišť zrušila tendr na vrty k úložišti, dokončila tendr na geofyziku
V rámci průzkumů je podle technické zprávy připravené Českou geologickou službou a SÚRAO plánováno ve všech vytipovaných oblastech celkem sedm vrtů. Jeden do hloubky 1200 metrů, dva do zhruba 600 metrů a čtyři šikmé do hloubky přibližně 300 metrů. Správa dodavatele všech vrtů poptávala ve veřejné soutěži, kterou ale musela nedávno zrušit.
"Zakázka byla zrušena z důvodu toho, že nebyly splněny podmínky zadávacího řízení, jediná nabídka překročila maximální přípustnou hodnotu," řekla Bílá. Nabídku podala společnost TSSAP, která za práce chtěla přes 1,99 miliardy korun, což je téměř trojnásobek původně stanovené ceny v zadání tendru.
SÚRAO proto zkusí firmy, které vrty provedou, sehnat jinak. "Aktuálně probíhá předběžná tržní konzultace na vrty hloubky 600 metrů. SÚRAO i nadále počítá se všemi druhy vrtů, ale v postupných etapách," podotkla Bílá. Posun v celém harmonogramu prací správa podle ní nyní nepředpokládá.
Správa odmítla kritiku Platformy proti úložišti, která dnes varovala před rizikem výběru umístění hlubinného úložiště na základě neúplných vědeckých dat. "Zrušení zakázky SÚRAO na hlubinné geologické vrty potvrzuje, že přípravu projektu hlubinného úložiště není možné uspěchat bez rizika chyb. Tlak na rychlý výběr finální lokality při neúplných datech by zcela jistě mohl vést k rozhodnutí s vážnými dopady na dlouhodobou bezpečnost a riziko pro naše potomky," uvedl mluvčí platformy Michael Forman. Podle SÚRAO se ovšem nadále počítá se všemi vrty ve standardní podobě.
Přípravy naopak pokročily u geofyzikálních průzkumů. SÚRAO na začátku února podepsala smlouvu na jejich uskutečnění s firmou KANOPY zastoupenou vedoucí společností INSET. V plánu je průzkum fyzikálních vlastností hornin bez zásahů do pozemků, trvat by měl několik let.
"Geofyzika a její metody jsou pro co nejpodrobnější poznání lokalit zásadní. O plánovaných i probíhajících pracích budeme samozřejmě informovat dotčené obce i veřejnost a rádi jim geofyzikální průzkum, pokud budou mít zájem, představíme i přímo v terénu,“ řekl ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.
Stát by měl nejvhodnější místo vybrat do roku 2030. Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.
Původně mělo úložiště vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Kromě Česka připravují svá úložiště i další státy.
reklama