Lidé z Pošumaví budou opět protestovat proti jadernému úložišti

Obyvatelé pošumavských vesnic budou v sobotu už posedmnácté protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. / Ilustrační foto

Obyvatelé pošumavských vesnic budou v sobotu už posedmnácté protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Devítikilometrový pochod "K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví" povede po pomyslném obvodu stavby, která by v podzemí zabrala plochu asi 300 hektarů a na povrchu 19 hektarů. Každoročně chodí několik set lidí, je to velké téma regionu, protestující přibývají, řekl včera starosta Chanovic Petr Klásek, hlavní organizátor protestů.

Pochod startuje od 08:30 do 09:30 na zámku v Chanovicích. Občané všech dotčených obcí z lokality Březový potok odmítli úložiště v referendech. Podporují je také města Horažďovice a Nepomuk.

Stát uvažuje o devíti místech pro úložiště. Konečné umístění má stanovit do roku 2025. Úložiště, v němž má být odpad uložen desetitisíce let, by chtěla Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zprovoznit v roce 2065. Vláda už v roce 2012 schválila dotčeným obcím kompenzace za geologický průzkum, který jim náleží podle atomového zákona. Obce na Horažďovicku ale peníze odmítly, považují je za úplatek. Koncem října 2015 podaly žalobu na stát kvůli tomu, že povolil geologický průzkum území, který byl zahájený v roce 2016.

"Za 17 let se nezměnilo vůbec nic, co se týče legislativy a přístupu státních institucí vůči obcím a občanům. Myslím tím především ministerstvo průmyslu (MPO) o správu úložišť," uvedl Klásek. Podle něj je to dané také tím, že se zejména na MPO stále mění hlavní osoby. Podle Kláska se loni v lokalitě opět dělaly sondy. Ale SÚRAO je nazvalo výzkumy a ne průzkumy a obce o nich neinformovalo, tvrdí Klásek.

"Připadá mi, že pracovníci SÚRAO, ministerstva a střídající se politici ani k řešení nechtějí dojít. Stále není žádný výsledek. Utrácejí se každý rok stovky miliónů korun," řekl Klásek. Obce požadují zprůhlednění celého procesu, principů hodnocení, výběru způsobu a místa ukládání.

Podle Kláska loni jmenovaný ministr Karel Havlíček (za ANO) slíbil v létě připravit zákon, který by řešil rovnoprávnější postavení obcí. Jeho věcný návrh konzultovaly obce s právníky. "O to víc nás překvapila odpověď ze začátku prosince. Ani jedna připomínka obcí není akceptována. Ministr nám přesto sdělil, že se začne vybírat, i když nebude zákon (o právech a zapojení občanů do procesu a úložišti). Dodnes nejsou obce účastníky řízení," uvedl Klásek.

Letos do poloviny roku by se mělo rozhodovat o vhodnosti lokalit. V novém sedmičlenném poradním panelu expertů, zřízeném ředitelem SÚRAO po dohodě s ministrem, je šest zástupců státních institucí a pouze jeden zástupce 53 měst a obcí z devíti zvažovaných lokalit. "A mají rozhodovat pouze podle geologie, ostatní aspekty nikdo řešit nechce. Naše obce správě úložišť dlouhodobě nedůvěřují," dodal Klásek.

