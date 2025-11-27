https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zaloby-na-mzp-kvuli-ulozisti-projedna-soud-pristi-rok-prvni-ale-uz-18.prosince
Žaloby na MŽP kvůli úložišti projedná soud příští rok, první ale už 18. prosince

27.11.2025 01:25 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Wikimeda Commons
Městský soud v Praze začne projednávat žaloby obcí na ministerstvo životního prostředí (MŽP) příští rok. U soudu je podaly všechny čtyři lokality, které podle Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) připadají v úvahu pro stavbu úložiště jaderného odpadu. Kromě Březového potoka v Pošumaví jde o Janoch u Temelína a Horku a Hrádek na Vysočině. Žaloby se budou rozhodovat v různé době, protože je mají různé senáty. První stání v Praze bude mít lokalita Janoch 18. prosince, řekl na setkání obcí z Pošumaví Edvard Sequens, sekretář Platformy proti úložišti a energetický konzultant obcí.
 
Všech deset obcí z oblasti Březový potok u Horažďovic, na jejichž území by mohlo úložiště vzniknout, podalo žalobu letos v květnu. Podobně jako další lokality nesouhlasí s tím, že MŽP povolilo geologický průzkum oblasti, který začne počátkem příštího roku a má trvat dva roky. "Naše právní kancelář Doucha Šikola nám sdělila, že žalobu už sice v červenci dostal přidělenou konkrétní soudce, ale kvůli přetíženosti pražského soudu se k ní dostane až v polovině roku 2026," uvedl starosta Horažďovic a zástupce celostátní Platformy proti úložišti Michael Forman (Občané HD). "Asi to nic nezmění, ta šance je tam spíš menší, ale šli jste do toho s tím, že je to potřeba udělat i jako silné gesto a pokusit se bránit," řekl Sequens. Zbylé tři zvažované lokality zatím nemají termín jednání.

Bývalý starosta Chanovic Petr Klásek, který je za Březový potok pověřený k jednání o úložišti, starostům řekl, že dnes dostal novou mapu zájmového území pro úložiště od SÚRAO. "Je čtyřikrát větší než původně plánované v 90. letech," řekl. Obce v Pošumaví úložiště už 23 let odmítají a pořádají několikrát ročně protestní akce. Nelíbí se jim hlavně, že je stát nikdy nebral jako partnera do diskuse o takto zásadní stavbě. Starostové se kvůli tomu chtějí obrátit na nové ministry průmyslu a životního prostředí a na poslance.

Obce Březového potoka čerstvě odmítly vstupy na své pozemky firmě, která má provádět mělké geologické průzkumy. A doporučily to také soukromým vlastníkům a zemědělcům v oblasti. Podle Sequense zatím stále trvá výběrové řízení na hluboké vrty až do kilometru pod zem. "Podle plánu SÚRAO, představeném na posledním expertním panelu (k úložišti) by se s nimi mělo začít počátkem roku 2026, ale to tak brzy nepůjde," uvedl. Tyto vrty mají podle Sequense pokračovat do roku 2028 a pak má ještě následovat zhodnocení, interpretace a potom bude rozhodnuto o lokalitě. Bude se vrtat na čtyřech lokalitách a ten nejhlubší vrt má trvat půl roku, řekl.

"Vybrat definitivní lokalitu do roku 2028 (plán vlády, aby se zrychlil výběr kvůli taxonomii EU) se vším všudy se rozhodně nedá stihnout. A i ten výběr do roku 2030, tedy ten oficiální termín, bude trochu urychlený," uvedl Sequens. Podle Formana nestihne SÚRAO do roku 2028 sesbírat všechna potřebná a relevantní data. Třeba průzkum proudění vody podle geologů trvá tři roky a pak se to vyhodnocuje, dodal.

Taxonomie EU nařizuje ČR mít hotové úložiště do roku 2050.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
