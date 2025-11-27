Žaloby na MŽP kvůli úložišti projedná soud příští rok, první ale už 18. prosince
Bývalý starosta Chanovic Petr Klásek, který je za Březový potok pověřený k jednání o úložišti, starostům řekl, že dnes dostal novou mapu zájmového území pro úložiště od SÚRAO. "Je čtyřikrát větší než původně plánované v 90. letech," řekl. Obce v Pošumaví úložiště už 23 let odmítají a pořádají několikrát ročně protestní akce. Nelíbí se jim hlavně, že je stát nikdy nebral jako partnera do diskuse o takto zásadní stavbě. Starostové se kvůli tomu chtějí obrátit na nové ministry průmyslu a životního prostředí a na poslance.
Obce Březového potoka čerstvě odmítly vstupy na své pozemky firmě, která má provádět mělké geologické průzkumy. A doporučily to také soukromým vlastníkům a zemědělcům v oblasti. Podle Sequense zatím stále trvá výběrové řízení na hluboké vrty až do kilometru pod zem. "Podle plánu SÚRAO, představeném na posledním expertním panelu (k úložišti) by se s nimi mělo začít počátkem roku 2026, ale to tak brzy nepůjde," uvedl. Tyto vrty mají podle Sequense pokračovat do roku 2028 a pak má ještě následovat zhodnocení, interpretace a potom bude rozhodnuto o lokalitě. Bude se vrtat na čtyřech lokalitách a ten nejhlubší vrt má trvat půl roku, řekl.
"Vybrat definitivní lokalitu do roku 2028 (plán vlády, aby se zrychlil výběr kvůli taxonomii EU) se vším všudy se rozhodně nedá stihnout. A i ten výběr do roku 2030, tedy ten oficiální termín, bude trochu urychlený," uvedl Sequens. Podle Formana nestihne SÚRAO do roku 2028 sesbírat všechna potřebná a relevantní data. Třeba průzkum proudění vody podle geologů trvá tři roky a pak se to vyhodnocuje, dodal.
Taxonomie EU nařizuje ČR mít hotové úložiště do roku 2050.
