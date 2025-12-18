https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-nevyhovel-zalobe-jihoceskych-obci-proti-geologickemu-pruzkumu-pro-uloziste
Soud nevyhověl žalobě jihočeských obcí proti geologickému průzkumu pro úložiště

18.12.2025 15:09 | PRAHA (ČTK)
Městský soud v Praze zamítl žalobu jihočeských obcí proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo v lokalitě Janoch geologický průzkum. Lokalita je jednou ze čtyř, které v ČR připadají v úvahu pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Žalobce může nyní podat kasační stížnost na nejvyšší správní soud.
 
Cílem průzkumu má být zjištění vhodnosti geologických, strukturních, geomechanických či geochemických podmínek pro vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.

Jihočeské obce se staví proti tomuto průzkumu, protože podle nich ministerstvo a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nedostatečně posoudily a vyvážily všechny veřejné zájmy - zejména ty, které se týkají obcí a jejich obyvatel, oproti zájmu na provedení průzkumu a následného využití lokality pro úložiště.

Zástupce SÚRAO u soudu uvedl, že je předčasné hodnotit všechny dopady v této rané fázi, jelikož pro to chybí data, která má poskytnout právě průzkum. Vybudování hlubinných úložišť pro radioaktivní odpad označil za věc ve veřejném zájmu.

Advokát žalobce Michal Bernard po vynesení rozsudku novinářům řekl, že je z rozhodnutí soudu zklamaný. "Podle našeho názoru soud rozhodoval formalisticky, v zásadě přistoupil na hru ministerstva životního prostředí a SÚRAO, kdy označil všechny naše námitky a obavy v podstatě za předčasné," dodal.

Zástupkyně obce Temelín Hana Hájková u soudu zmínila, že se lidé například obávají vlivu těžby na nedalekou Jadernou elektrárnu Temelín nebo připomínala údajnou negativní zkušenosti obyvatel z výstavby elektrárny.

Hájková dodala, že mikroregion je podle ní již extrémně zatížen existujícími a plánovanými projekty jako je dostavba dalších bloků elektrárny nebo stavba modulárních reaktorů. Obává se, že region bude zajímavý pouze pro pracovníky jaderných zařízení.

K soudu podaly žalobu všechny čtyři lokality, které podle Správy úložišť radioaktivního odpadu připadají v úvahu pro stavbu úložiště. Kromě Janochu u Temelína jde o Horku na Třebíčsku, Březový potok v Pošumaví a Hrádek na Jihlavsku.

