Správa obdržela 433 podnětů od obyvatel lokalit pro hlubinné úložiště
Projekt pocitových map spustila správa v červnu. "Díky nim jsme měli možnost poznat lokality zase z jiné stránky, což je pro nás velmi důležité. Právě při přípravě povrchového areálu je největší možnost, jak s obyvateli lokalit v případě jejich zájmu spolupracovat a vyjít jejich podnětům vstříc, a to jak teď, při jeho umisťování, tak později při řešení jeho podoby," řekl ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.
Výsledky z pocitových map mohou podle správy ovlivnit nejen samo umístnění povrchového areálu, ale také například příjezdové cesty a další infrastrukturu úložiště.
SÚRAO zároveň plánuje, že po vyjasnění míst pro úložiště v jednotlivých lokalitách, uspořádá speciální komentované procházky. Úložiště sice nakonec v budoucnu vznikne v jediné z lokalit, správa chce ale připravit povrchový areál ve všech zkoumaných místech.
Úložiště za více než 100 miliard korun mělo původně vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je to, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050.
Vláda má zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. Obce ovšem nemají právo veta při konečném rozhodnutí o výběru lokality.
reklama