https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-obdrzela-433-podnetu-od-obyvatel-lokalit-pro-hlubinne-uloziste
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Správa obdržela 433 podnětů od obyvatel lokalit pro hlubinné úložiště

24.9.2025 01:45 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeněk Fiedler / Wikimeda Commons
Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) obdržela 433 podnětů z takzvaných pocitových map, v nichž obyvatelé z lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště upozorňovali na specifika a problémy jednotlivých míst. Připomínali v nich například kvalitu pitné vody v oblasti nebo místa pro koupání. Podněty nyní zpracují projektanti při další přípravě projektu. Obce v okolí vytipovaných míst se umístění úložiště řadu let brání.
 
V úložišti mají být v budoucnu půl kilometru pod zemí trvale uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. SÚRAO nyní pracuje se čtyřmi lokalitami pro jeho umístění. Jde o obce Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Nejvhodnější místo chce správa vybrat do roku 2030. Obce se proti rozhodnutím o geologických průzkumech v oblasti brání soudně.

Projekt pocitových map spustila správa v červnu. "Díky nim jsme měli možnost poznat lokality zase z jiné stránky, což je pro nás velmi důležité. Právě při přípravě povrchového areálu je největší možnost, jak s obyvateli lokalit v případě jejich zájmu spolupracovat a vyjít jejich podnětům vstříc, a to jak teď, při jeho umisťování, tak později při řešení jeho podoby," řekl ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.

Výsledky z pocitových map mohou podle správy ovlivnit nejen samo umístnění povrchového areálu, ale také například příjezdové cesty a další infrastrukturu úložiště.

SÚRAO zároveň plánuje, že po vyjasnění míst pro úložiště v jednotlivých lokalitách, uspořádá speciální komentované procházky. Úložiště sice nakonec v budoucnu vznikne v jediné z lokalit, správa chce ale připravit povrchový areál ve všech zkoumaných místech.

Úložiště za více než 100 miliard korun mělo původně vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je to, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050.

Vláda má zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. Obce ovšem nemají právo veta při konečném rozhodnutí o výběru lokality.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
sud úložiště jaderného odpadu Foto: SÚRAO SÚRAO zahajuje geologické mapování lokalit, kde se zvažuje jaderné úložiště Kontejner na radioaktivní odpad. Foto: Bill Ebbesen Wikimedia Commons Německo čeká velký převoz jaderného odpadu ve 152 kontejnerech Letecký pohled na Horažďovice Foto: Zdeněk Fiedler Wikimeda Commons Lidé z Pošumaví 22. rokem pochodovali proti plánovanému jadernému úložišti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 12

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 69

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

Jan Tůma: ČR snižuje emise skleníkových plynů. Jak je to možné?

Diskuse: 38

Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist