Lidovci chtějí prosadit zálohy na PET lahve

Lidovci chtějí do novely odpadového zákona zařadit zálohování PET lahví nebo daňové zvýhodnění výrobků z recyklovaného odpadu. Usilují i o to, aby se do množství vytříděného odpadu započítával i bioodpad, který lidé sami zkompostují na svých pozemcích. Představitelé KDU-ČSL to včera řekli na tiskové konferenci. Odpadovou legislativu v současné době projednávají sněmovní výbory.

Podle lidovců je odpadová legislativa málo ambiciózní. Navržený termín zákazu skládkování od roku 2030 je podle nich příliš pozdě, novela podle nich také dost nemotivuje k předcházení vzniku odpadu nebo k většímu využívání druhotných surovin.

KDU-ČSL navrhuje zavést zálohy na PET lahve do objemu pět litrů ve výši tří korun. "Experti říkají, že nejsou státy, které by se dostaly přes 80 procent vytříděných PET lahví, pokud tam není motivace ve formě zálohových systémů," řekl předseda strany Marian Jurečka.

Strana také navrhuje daňově zvýhodnit výrobky z druhotných surovin. Podle Jurečky by se tyto materiály měly i víc objevovat v investičních akcích státu, který by měl vyžadovat jejich využití například u protihlukových stěn u silnic a železnic.

Lidovci dále navrhují, aby společnosti, které vydávají letáky platily za jejich zpětný odběr jako odpadu. Podobně tomu je například u obalů, ve kterých e-shopy posílají své zboží, uvedl místopředseda strany Petr Hladík. Mezi dalšími navrženými opatřeními je i zařazení bioodpadu kompostovaného na vlastním pozemku mezi vytříděný odpad nebo využití skládkovacích poplatků na modernizaci linek na třídění odpadu.

Sněmovna na konci ledna novelu odpadové legislativy schválila v prvním čtení. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) má zákon vést ke zvýšení recyklace a opětovného využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035.

