Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil
Bez ohledu na výkon ale licenci vždy potřebují výrobny elektřiny, která slouží k podnikání, nebo pokud je ve stejném odběrném místě připojená ještě další výrobna. "Licenci potřebují také výrobci, kteří na elektrárnu čerpají podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie," doplnil Šefránek. ERÚ upozornil na to, že je možné licenci udělit a výrobce pak může podle okolností vyhodnotit, zda ji skutečně potřebuje.
Obecně podle regulátora platí, že podnikání je činnost provozovaná soustavně a za účelem zisku. Příkladem jsou pravidelné přetoky do energetické soustavy, za které výrobce získává výnosy.
"Pokud provozovatel dodá elektřinu do soustavy občas, spíše nahodile, přičemž měsíční výnosy za ni se pohybují například průměrně v řádu stovek korun, nejedná se podle našeho názoru o podnikání," upřesnil ředitel sekce správních řízení ERÚ Jakub Med. Sdílení elektřiny za úplatu podle něj nemusí být podnikáním, pokud peníze slouží jako příspěvek na pokrytí nákladů výroby. Podrobné informace má ERÚ na webu.
Novela energetického zákona zavedla také novu licenci na ukládání elektřiny. Podle ERÚ ale licenci nebudou potřebovat všechny baterie. "Pokud je zařízení, typicky baterie, připojené prostřednictvím výrobny a jeho instalovaný výkon je maximálně o 20 procent vyšší než výkon této výrobny, licence na něj potřeba není," uvedl regulátor.
Novela energetického zákona přezdívaná Lex OZE III zavádí vedle pravidel pro ukládání elektřiny také nezávislý srovnávač cen elektřiny pro spotřebitele i další opatření na jejich ochranu. Solární elektrárny o výkonu nad 30 kW uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 budou podle novely podléhat individuálním kontrolám výnosnosti, což by mělo vládě ušetřit peníze z rozpočtu na podporované zdroje energie. Součástí novely je také opatření, které by mělo státu pomoci zajistit energetickou bezpečnosti v případě, že se provozovatelé uhelných elektráren rozhodnou z ekonomických důvodů svá zařízení urychleně odstavit.
