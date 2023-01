Litvínov se odvolal proti rozhodnutí umístit styren na skládce Celio do kójí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Město Litvínov na Mostecku se odvolalo proti rozhodnutí umístit nebezpečné styrenové smoly na skládce Celio do speciálních kójí. Starostka Kamila Bláhová (ANO) argumentuje tím, že jde v podstatě o legalizaci protiprávního jednání, protože nebezpečná látka se dostala na skládku při trestné činnosti. Zástupci města navíc podle ní nebyli přizváni jako účastníci řízení. S plánem likvidace odpadu souhlasila nejprve Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a později doplněnou projektovou dokumentaci schválil Krajský úřad Ústeckého kraje. Kraj má za to, že postupoval správně.

Projektová dokumentace podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové popisuje odsunutí sudů se styrenovými smolami ze skládky nebezpečného odpadu a nakládání s nimi tak, aby se co nejvíce snížilo riziko ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Na provozovateli skládky je, aby vyčlenil prostor pro vybudování speciálních úložných kójí. Dokumentace počítá s tím, že styrenové smoly pracovníci skládky postupně odeberou ze současného místa uložení a uskladní do vybudovaných zabezpečených kójí. Rozdělí je do tří kategorií podle míry polymerizace (tekutosti) jejich styrenového obsahu.

"Smoly zde částečně zůstanou uloženy, a to my jako město Litvínov musíme zásadně odmítnout," řekla Bláhová. "Odvoláváme se v celém rozsahu a máme za to, že jsme opomenutými účastníky, neboť skládka leží na katastrálním území města," doplnila starostka. Litvínov bude usilovat všemi dostupnými prostředky o to, aby styren ze skládky zmizel, řekla Bláhová, která nevyloučila ani podání žaloby.

Starostka kritizovala i to, že rozhodnutí dostala radnice 21. prosince, zákonná lhůta, kdy se mohla vyjádřit, skončila 5. ledna. "Bylo to organizačně náročné, abychom všechny informace stačili prostudovat a v zákonné lhůtě, i když jsme nebyli označeni jako účastníci řízení, odeslat," uvedla Bláhová.

Krajský úřad postoupí odvolání nadřízenému orgánu, tedy ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo musí v první řadě posoudit, zda měl být Litvínov součástí řízení. "Oni (Litvínov) se považují za opomenutého účastníka, a my si to nemyslíme," řekla ČTK vedoucí odboru životního prostředí na krajském úřadě Irena Jeřábková. Ministerstvo pak také posoudí zákonnost rozhodnutí, uvedla úřednice. "Ministerstvo může naše rozhodnutí změnit nebo zrušit. Kdyby ho změnilo, tak platí jeho změna. Kdyby ho zrušilo, tak ho vrátí zpět k novému projednání," sdělila Jeřábková. Krajský úřad se chce k záležitosti ještě vyjádřit, věc tak ministerstvu postoupí v nejbližších dnech. "My si budeme trvat samozřejmě na tom, že se nejedná o opomenutého účastníka a postupovali jsme správně," uzavřela vedoucí.

Sudy objevili na skládce na Mostecku inspektoři předloni v létě. Od té doby pravidelně kontrolují jejich stav. Provoz skládky Celio ČIŽP v srpnu 2021 omezila. Od té doby platí zákaz příjmu veškerých odpadů a zákaz manipulace s uloženými odpady v sektorech skládky nebezpečného odpadu, kde sudy se styrenovými smolami jsou. ČIŽP zde provádí opakovaná kontrolní šetření, při kterých sudy kontroluje.

Styreny se na Celio dostaly z prostoru Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však podle zjištění úřadů skončily na skládce, aniž se upravovaly a evidovaly. Stíhání v této souvislosti vyšetřovatelé vedou pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

