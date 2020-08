Londýnská garáž pro autobusy bude zkušební "elektrárnou"

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Paul Burroughs / Flickr.com Systém pracuje na principu, že autobusy se dobíjejí, když je poptávka po elektřině nízká, a naopak vracejí elektřinu zpět do sítě, když je poptávka vysoká.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Garáž pro autobusy v severní části Londýna se má přeměnit na největší zkušební místo svého druhu na světě. Rozlehlá garáž Northumberland Park bude mít k dispozici technologii "z auta do sítě", která umožní dodávat elektřinu uloženou v bateriích zaparkovaných elektrických autobusů zpět do elektrické sítě, píše server BBC.

Pokud by se vládou financovaný projekt Bus2Grid rozšířil po celém Londýně, mohl by odhadem dodávat elektřinu pro 150 000 domácností. Projekt bude spuštěn v listopadu a bude trvat tři roky.

Systém pracuje na principu, že autobusy se dobíjejí, když je poptávka po elektřině nízká, a naopak vracejí elektřinu zpět do sítě, když je poptávka vysoká. Síť je tak mnohem efektivnější.

Flotila autobusových baterií využívá velké množství elektřiny a je předvídatelná, autobusy mají pravidelné stanovené trasy, jízdní vzorce i načasování jízd, upozornil vedoucí inovací britské energetické společnosti UK Power Networks Ian Cameron. "To znamená, že můžeme snadno předvídat a plánovat, jak můžeme využití jakoukoliv volnou kapacitu elektřiny, kterou mohou nabídnout."

Projekt začne s 28 patrovými autobusy schopnými vrátit do sítě více než jeden megawatt energie. Garáž se tak prakticky stane největší elektrárnou na světě s technologií propojující auta se sítí. Pokud by se do technologie podařilo zapojit všech 9000 autobusů v Londýně, podařilo by se uspokojit poptávku více než 150 000 domácností, uvedl dodavatel energetické infrastruktury SSE Enterprise.

reklama