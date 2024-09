Londýnská Oxford Street by se měla stát pěší zónou, plánuje starosta Khan

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | elenaburn / elenaburn / Depositphotos

Londýnská Oxford Street, jedna z nejznámějších ulic britské metropole, by se do budoucna měla stát pěší zónou, plánuje starosta mnohamilionového města Sadiq Khan. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se v případě prosazení návrhu Oxford Street zařádí po bok newyorského Times Square či barcelonského bulváru La Rambla, kde byla doprava zásadně omezena.Khan chtěl už dříve zakázat dopravu, a to včetně té cyklistické, na 1,9 kilometru dlouhém úseku Oxford Street, která patří k nejslavnějším obchodním třídám Londýna. Místní městská rada části Westminster však jeho plány zablokovala.

Nyní se ale situace změnila, protože návrh starosty podpořila vicepremiérka nové labouristické vlády Angela Raynerová, podle níž pomůže hospodářskému růstu i tvorbě nových pracovních míst. "Tentokrát je rozdíl v tom, že mám podporu ústřední vlády, a to znamená, že kdyby přišel nesouhlas městské rady, měli bychom pravomoci pokračovat v (naplňování) dobrých plánů," řekl Khan Reuters.

Do Oxford Street podle londýnské radnice každý den zavítá kolem půl milionu návštěvníků. Stejně jako v jiných metropolích světa se ale i v této části Londýna řada kamenných obchodů snaží dostat na úroveň návštěvnosti a prodejů před celosvětovou pandemií nemoci covid-19 a některé musely v posledních letech zavřít.

