Luhačovice a jeho místní části zkrášlí dvě stovky nových stromů

Jedna z lokalit určená k výsadbě je u cesty mezi budovami ZŠ a MŠ, kde vznikne oboustranná alej okrasných sakur.

Luhačovice na Zlínsku a jeho místní části zkrášlí dvě stovky nových stromů. Díky dotacím od ministerstva životního prostředí město zajistí stromy i další potřebný materiál pro výsadbu, uvedl mluvčí luhačovické radnice Nikola Synek.

"Chceme probudit zájem našich občanů o své město a prostředí, ve kterém žijí. S naší pomocí si můžou vysadit strom, který si jako patroni vezmou za svůj. Strom poroste v blízkosti jejich domovů, denně ho budou mít na očích, mohou si ho pojmenovat a bude tak provázet jejich život," uvedl starosta Marian Ležák (nez.). Do akce nazvané "Zasaď si svůj strom" by se ve spolupráci se základní a mateřskou školou měli zapojit i rodiče s dětmi.

"Jedna z lokalit určená k výsadbě je u cesty mezi budovami ZŠ a MŠ, kde vznikne oboustranná alej okrasných sakur. Rodiny mají šanci si zde strom zasadit a pozorovat, jak roste spolu s jejich dítětem. Věřím proto, že si lidé projekt vezmou za svůj," uvedl starosta. Do projektu se zapojily i děti z luhačovické základní umělecké školy, které vytvořily obrázky pro propagační plakáty.

Místa výsadby i druhy dřevin a jejich množství byly vybrány s technickými službami a architektem. "Šlo o to, aby stromy co nejlépe vyhovovaly danému prostředí. Vybírali jsme mezi okrasnými i ovocnými druhy. Na místě mezi ZŠ a MŠ počítáme s 18 okrasnými sakurami. Těch bude 26 vysazeno také na luhačovickém hřbitově a u příjezdu do jeho areálu. Nejde jen o místo pietní, ale i turistický cíl, protože je zde pochována manželka hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Výsadbu v dalších lokalitách Luhačovic ještě upřesňujeme," uvedla manažerka projektu Jarmila Ďurďová.

Například v Kladné Žilín budou nové stromy na Výletišti. "Nové dřeviny zde svými kořeny zpevní břeh u jednoho z altánů, vybírali jsme speciální druhy vhodné k tomuto účelu. Další část z celkem 26 druhově různých listnáčů bude umístěna tak, aby poskytla stín otevřenému hřišti, u kterého mají být v letošním roce umístěny nové dětské atrakce," uvedla Ďurďová.

V Řetechově se bude sázet na trase naučné stezky Luhačovickým Zálesím ve směru na Maleniska, vznikne tam švestková alej, výsadba obnoví téměř zaniklou třešňovou alej, město chce vysadit i dvě lípy. "V obci Polichno pak budeme sázet celkem 21 stromů v centru obce. Část bude v areálu u bývalé školy, který slouží k setkávání místních občanů. Několik okrasných jabloní pak esteticky doplní opodál prostor náměstíčka," uvedla Ďurďová.

Výsadbu asi 130 stromů financuje Státní fond životního prostředí, náklady jsou přes 800.000 korun. U dalších 70 dřevin se ještě řeší podoba výsadby. "Možnosti financování nám poskytne nově vypsaná dotační výzva ministerstva životního prostředí," uvedla Ďurďová.

