Luskouni přiletěli do Prahy, nyní budou v karanténě

Zdroj | Zoo Praha

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvojice luskounů, které bude chovat pražská zoologická zahrada, včera odpoledne přiletěla do české metropole. Na twitteru to uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Samec a samice luskouna krátkoocasého do Prahy dorazili ze zoologické zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej. Dar luskounů je podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) součástí spolupráce mezi Prahou a jejím partnerským městem Tchaj-pej.

Chovný pár šupinatých savců bude v zoologické zahradě v pražské Troji obývat expozici Indonéská džungle. Veřejnost bude moci tyto zástupce v přírodě ohroženého druhu pozorovat podle dřívějšího Bobkova vyjádření od poloviny května. Do té doby budou zvířata v karanténě.

Zástupci Prahy a Tchaj-peje podepsali partnerskou smlouvu v roce 2020. Minulá pražská garnitura v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) usilovala o zapůjčení pandy z Číny, v roce 2016 také město uzavřelo sesterskou smlouvu s Pekingem. Smlouva obsahovala klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Nynější vedení města v čele s Hřibem chtělo ze smlouvy s Čínou tento článek odstranit, což Peking odmítl. Než Praha stačila smlouvu vypovědět, učinila tak druhá strana.

Luskoun je šupinatý savec, který se živí mravenci a termity. Nyní je na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata. Nejvíce se s luskouny obchoduje v Číně, Malajsii, Hongkongu a ve Vietnamu. Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN) řadí mezi ohrožené druhy všech osm asijských a afrických druhů luskounů. Za posledních deset let byl odhadem uloven více než milion jedinců tohoto druhu. Důvodem je to, že příslušníci některých tradičních asijských a afrických kultur připisují šupinám luskounů léčivé účinky. Šupiny mají pomáhat například s kožními problémy, s artritidou i astmatem. Tito savci vzhledem připomínající šišku se ale loví i kvůli masu. Někteří Asiaté ho považují za luxusní delikatesu a symbol bohatství a vyššího společenského postavení.

Pražská zoologická zahrada spolu se zoo v Olomouci a Ostravě patří mezi hlavní partnery programu Trenggiling Conservation Program (TCP). Má mimo jiné za cíl snížit ilegální obchod s luskouny ostrovními skrze vzdělávání obyvatel Sumatry a vybudovat záchranné a rehabilitační centrum pro luskouny. Program na záchranu luskounů zaštiťuje indonéská nadace PASAL Foundation, kterou v roce 2017 založili čeští ochránci přírody.

reklama