Lysá nezrušila záměr prodat pozemky kraji pro Svět záchranářů

Lysá nad Labem na Nymbursku nezrušila záměr prodat téměř devět hektarů pozemků na okraji města za symbolickou korunu Středočeskému kraji, který tu zamýšlel postavit Svět záchranářů. Zrušit prodej se snažila opozice, koalice ale návrh nepodpořila. Město počká na vyjádření kraje, zda má o pozemky zájem, zároveň nechá zpracovat posouzení lokality po ročních obdobích, rozhodli zastupitelé. Opozice hlasovala proti.

Prodej pozemků za korunu kraji schválila Lysá nad Labem loni v červenci. Později se ukázalo, že na pozemcích je podle záchrannářů cenný mokřad, žijí tu vzácní živočichové, mimo jiné ptáci nebo obojživelníci.

Do mokřadu má částečně zasáhnout plánovaná stavba obchvatu, ochranáři jí bránit nebudou, řekl ČTK Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Zastavění téměř devíti hektarů betonem by ale podle něj bylo pro mokřad i zdejší faunu likvidační. Z území zastaveného obchvatem by se podle něj živočichové mohli přesunout na zbylou část mokřadu, je proto nutné ji nechat nezastavěnou. "Jako biokoridor má hodnotu. Je tady řada obojživelníků, v těch mokřadech je spousta žab. Jsou tady některé druhy ptáků, jsou tady skřivani, jsou tady pěnice," řekl Moravec.

Vedení Lysé nad Labem považuje situaci za zpolitizovanou, ohrožuje prý stavbu obchvatu, který má podporu napříč politickým spektrem. "Pro mě je to ohrožení obchvatu a pokud se bude sahat do projektu, tak je to špatně," řekla radní Karolína Stařecká (ČSSD). Podle starosty Karla Otavy (ČSSD) musí být město pro kraj dobrým partnerem, a není proto vhodné rozhodnutí o možném prodeji rušit.

Opoziční zastupitel Karel Marek (Lysá nás baví - KDU-ČSL) uvedl, že ve strategickém plánu města se v této lokalitě počítá s doplněním lokálního biokoridoru a založením soustavy mokřadů, které by sloužily i jako protipovodňové opatření. Lysá by podle plánu mohla spolupracovat se sousedním Stratovem.

Město lokalitu považuje za druhotný mokřad. Za část zničenou stavbou obchvatu chce radnice zajistit náhradní biotopy. Vybudování Světa záchranářů považuje město za celospolečenský přínosné.

Ochranáři městu nabídli odkup pozemků původně určených pro Svět záchranářů. Moravec nechtěl cenu uvést, podle zastupitelstva jde o 1,5 milionu. "Nemáme zatím žádnou reakci od města," řekl Moravec.

Cvičiště Svět záchranářů má školáky i dospělé připravovat na krizové situace. Středočeští zastupitelé projekt pozastavili na začátku června. Kraj bude území, kde měl areál být, zkoumat. Zpráva má být předložena na příštím zasedání zastupitelstva, tedy v srpnu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) už dříve uvedla, že kvůli pandemii koronaviru není Svět záchranářů pro kraj prioritou.

