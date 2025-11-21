https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/m.boleslav-umistila-prvni-mestsky-holubnik-usadit-se-v-nem-ma-hejno-150-ptaku
M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

21.11.2025 16:59 | MLADÁ BOLESLAV (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Mladá Boleslav na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě. Postupně by se v něm mělo usadit hejno čítající zhruba 150 ptáků, informoval na webu města Pavel Šubrt.
 
"V tuto chvíli se ale budou dokončovat některé práce, spočívající například v instalaci pítek, hnízd nebo systému krmení. Teprve následně lze očekávat postupné obydlování holubníku a snižování počtu ptactva na volném veřejném prostranství," uvedl Šubrt.

Podle dřívějších informací města je v Mladé Boleslavi přes 1000 holubů, nejpočetnější hejno čítající zhruba 250 ptáků je kolem gymnázií a výstaviště. Kolem 200 holubů je ve starém městě, kde se koncentrují kolem hradu, a zhruba 160 u Bondy centra a autobusového nádraží. Holubník na parkovacím domě vyšel na víc než 600 000 korun.

Problém přemnožených holubů, kteří poškozují fasády budov, řeší i další středočeské města. Například nymburská radnice plánovala na příští rok jejich odchyt s následnou likvidací. Podpis smlouvy s firmou, která to měla zajistit, ale město v nedávných dnech po množství nesouhlasných reakcí veřejnosti a petici pozastavilo, nové řešení ale zatím nemá. "Příští týden budeme mít schůzku, kde nám mají být představeny veškeré metody na snižování počtu holubů," uvedl na dotaz ČTK starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Holubníky nabízejí ptákům bezpečné prostředí včetně zdroje vody a potravy. K regulaci holubí populace pak vede výměna snesených vajec za atrapy.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

