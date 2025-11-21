M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků
Podle dřívějších informací města je v Mladé Boleslavi přes 1000 holubů, nejpočetnější hejno čítající zhruba 250 ptáků je kolem gymnázií a výstaviště. Kolem 200 holubů je ve starém městě, kde se koncentrují kolem hradu, a zhruba 160 u Bondy centra a autobusového nádraží. Holubník na parkovacím domě vyšel na víc než 600 000 korun.
Problém přemnožených holubů, kteří poškozují fasády budov, řeší i další středočeské města. Například nymburská radnice plánovala na příští rok jejich odchyt s následnou likvidací. Podpis smlouvy s firmou, která to měla zajistit, ale město v nedávných dnech po množství nesouhlasných reakcí veřejnosti a petici pozastavilo, nové řešení ale zatím nemá. "Příští týden budeme mít schůzku, kde nám mají být představeny veškeré metody na snižování počtu holubů," uvedl na dotaz ČTK starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem).
Holubníky nabízejí ptákům bezpečné prostředí včetně zdroje vody a potravy. K regulaci holubí populace pak vede výměna snesených vajec za atrapy.
